Кривава повня хробака 3 березня: 5 ритуалів на очищення, гроші та різкий поворот долі

Кривава повня хробака / © ТСН.ua

3 березня кривава повня хробака з повним місячним затемненням відкриває вікно для завершення старих історій і запуску нового циклу — астрологи радять провести прості ритуали, які допоможуть очистити простір, стабілізувати фінанси та відпустити минуле.

Чому ця повня підходить для ритуалів

Березнева повня символізує пробудження після зими, а затемнення посилює ефект завершення.

Це не час для хаотичних бажань — це момент закриття старих програм.

Особливо сильна енергія очищення.

5 ритуалів на криваву повню хробака

1. Ритуал «Закриття боргів»

Потрібно: аркуш паперу, ручка, свічка.

Напишіть усе, що хочете завершити: борги, конфлікти, страхи, незавершені справи.

Прочитайте вголос і спаліть аркуш (безпечно), уявляючи, як ситуація завершується.

Цей ритуал добре працює для фінансових та емоційних історій.

2. Грошове очищення

Увечері 3 березня переберіть гаманець:

викиньте старі чеки

наведіть лад у картках

покладіть одну купюру як «насіння достатку»

Це символічно відкриває новий фінансовий цикл.

3. Ритуал відпускання стосунків

Напишіть ім’я людини або ситуацію, яку важко відпустити.

Скажіть: «Я дякую за досвід і звільняю місце для нового».

Порвіть папір і змийте водою або викиньте.

4. Очищення дому

Повня в Діві любить порядок.

Проведіть мінімальне прибирання:

розберіть один ящик

викиньте одну непотрібну річ

провітріть простір

Навіть невелика дія запускає процес.

5. Ритуал наміру на 6 місяців

Після завершення напишіть одну конкретну ціль до вересня.

Не список із 20 бажань — лише одну, реалістичну.

Зберігайте запис у гаманці або блокноті.

Кому ці ритуали дадуть найбільший ефект

Найсильніше затемнення вплине на:

Дів

Риб

Близнят

Стрільців

Але ритуали працюють для всіх, якщо є чіткий намір.

Чого не варто робити під час ритуалів

не бажати шкоди іншим

не працювати з помстою

не формулювати агресивні наміри

не починати нові великі проєкти

Повня — про завершення, а не старт із нуля.

Кривава повня зробака — це момент очищення перед весною. Якщо правильно використати її енергію, можна закрити старі історії та створити простір для стабільніших рішень.