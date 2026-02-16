Коридор затемнень відкриває період різких змін: 5 помилок, які роблять майже всі

Коридор затемнень / © ТСН.ua

Період між затемненнями астрологи називають емоційно напруженим і непередбачуваним. За їхніми спостереженнями, у цей час можуть повертатися старі ситуації, загострюватися стосунки і виникати відчуття терміновості рішень.

Саме тому коридор затемнень часто стає моментом не лише змін, а й помилкових кроків.

Помилка №1: рубати з плеча

Імпульсивні звільнення, розриви стосунків чи ультиматуми — одна з найпоширеніших помилок. У період емоційної напруги людина може сказати або зробити те, про що згодом шкодуватиме.

Помилка №2: вкладати великі суми “на емоціях”

Ризиковані покупки, кредити або інвестиції без холодного розрахунку можуть виявитися невдалими. Астрологи радять у цей час не поспішати з фінансовими рішеннями.

Помилка №3: повертатися у токсичне минуле

Колишні партнери або давні конфлікти можуть раптово нагадати про себе. Важливо розрізняти: це шанс закрити гештальт чи повторення старого сценарію.

Помилка №4: ігнорувати втому

У коридор затемнень багато хто відчуває виснаження. Перевантаження роботою або відсутність відпочинку лише посилюють емоційні реакції.

Помилка №5: поспішати з доленосними рішеннями

Зміна роботи, переїзд чи великі життєві кроки краще добре зважити. Поспіх у цей період рідко буває найкращим порадником.

Що радять астрологи натомість

Період вважається сприятливим для:

завершення старих справ

очищення простору і планів

внутрішнього аналізу

спокійного планування майбутнього

Прихильники астрології наголошують: коридор затемнень — не про страх, а про уважність до себе і своїх рішень. Для багатьох це час закриття старих глав і підготовки до нового етапу.

Водночас астрологія не має наукового підтвердження, тому всі важливі рішення варто ухвалювати зважено та спираючись на реальні обставини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.