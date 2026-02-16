Мирні переговори щодо України: Угорщина виступила з несподіваною ініціативою

Петер Сіярто / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про готовність Будапешта організувати мирний саміт для завершення війни в Україні. Цю ініціативу він обговорив під час зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це Петер Сіярто повідомив у мережі Х.

За його словами, з Марко Рубіо вони обговорили перспективи миру в Україні.

«Угорщина є єдиною країною в Європі, яка з самого початку підтримувала мирні зусилля Трампа. Ми не постачали зброю, підтримували дипломатичні канали і готові провести мирний саміт», — зазначив Сіярто.

Нагадаємо, раніше Сіярто заявляв, що переговори про вступ до ЄС з Грузією набагато вигіднішими, ніж з Україною.

Окрім цього, Петер Сіярто назвав мобілізацію в Україні «полюванням на людей» та закликав негайно припинити призов і завершити війну.