Біблійне пророцтво збувається на очах: у Мережі знайшли пояснення війні США та Ірану

Прапор Ірану / © Associated Press

На тлі ескалації бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном у соціальних мережах набула популярності теорія, яка пов’язує нинішній конфлікт із пророцтвами Книги Одкровення та Книги Єзекіїля. Прихильники цієї ідеї вбачають у сучасних подіях наближення «кінця часів», порівнюючи кольори іранського прапора з вершниками Апокаліпсису.

Про це повідомляє Daily Mail.

Суть теорії та релігійний контекст

У Мережі порівнюють кольори прапора Ірану з вершниками Апокаліпсису:

білий — завоювання

червоний — війна

зелений — смерть

Хоча на прапорі немає чорного кольору (символу голоду), прихильники теорії вважають, що він уже проявляється через зростання цін на продукти та дефіцит нафти.

Прапор Ірану / © Reuters

Пастор Джефф Крамер із Вестмінстерської Голгофи (Колорадо) зазначає, що нинішні події мають важливе біблійне значення. Він посилається на 38-й розділ Книги Єзекіїля, де згадується Персія (сучасний Іран) як один із народів, що об’єднаються проти Ізраїлю. За словами пастора, Ізраїль завжди виступає «Божим годинником» у питанні пророцтв.

«Ми живемо в пророчій часовій шкалі десь поруч з розділом 37 та початком розділу 38», — стверджує він.

Ескалація та економічні загрози

Поки релігійні спільноти обговорюють пророцтва, ситуація на Близькому Сході залишається критичною. На 13-й день атак США та Ізраїлю на іранські об’єкти новий верховний лідер Ірану попередив про наслідки. Тегеран погрожує заблокувати Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світових постачань нафти.

Міжнародне енергетичне агентство вже назвало поточну ситуацію «найбільшим перебоєм у постачанні в історії світового ринку нафти». Це спонукало низку країн почати вивільнення екстрених резервів для стабілізації енергетичних ринків.

Президент США Дональд Трамп продовжує надавати неоднозначні оцінки тривалості конфлікту. Його заяви варіюються від прогнозів про швидке завершення бойових дій до попереджень про те, що війна може затягнутися на довгі місяці.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, через критичне зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході уряд Нової Зеландії готується повернути заборону на користування авто один день на тиждень, а авіакомпанії вже скасовують тисячі рейсів.

Окрім цього, очільник китайського МЗС закликав сторони конфлікту зупинити військові операції.

Раніше ми писали, що в Польщі повідомили про кібератаку на сервери Національного центру ядерних досліджень під Варшавою. Хакери намагалися проникнути в систему безпеки центру. За попередніми даними, спроба зламу могла бути пов’язана з Іраном.