Війна на Близькому Сході: Китай готується надати військову допомогу Ірану

Китай готує допомогу Ірану і війні / © ТСН

Розвідка Сполучених Штатів отримала дані, які свідчать про ймовірну підготовку Китаю до надання масштабної підтримки Ірану. Допомога може включати фінансування, а також постачання запасних частин і важливих компонентів для ракетного озброєння.

Про це пише CNN.

Подвійна гра Пекіна та енергетичні інтереси

До цього часу Пекін намагався залишатися осторонь прямого конфлікту на Близькому Сході. Китайська економіка критично залежить від постачань іранської нафти, тому раніше керівництво країни навіть тиснуло на Тегеран, вимагаючи гарантувати безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку.

Водночас міністр оборони США Піт Хегсет запевняє, що втручання Китаю та Росії наразі не є визначальним фактором у війні. Американська військова операція триває, залучивши понад 50 тисяч військовослужбовців, щоб повністю знищити потенціал іранських балістичних ракет, якими Тегеран прикриває розробку ядерної зброї.

«Китай є більш обережним у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, оскільки вона загрожує їхньому енергопостачанню», — зазначає джерело видання.

Російська розвідка працює на Тегеран

Поки Китай лише готується до передачі компонентів, Росія вже активно допомагає Ірану завдавати ударів по американських силах. За даними джерел, Москва передає розвідувальну інформацію про розташування та переміщення американських військ, кораблів і літаків, використовуючи знімки зі своїх високотехнологічних супутників.

Хоча розвідка не може стовідсотково пов’язати конкретні атаки з російськими даними, останніми днями іранські безпілотники неодноразово били по місцях дислокації військових США. Зокрема, атака на тимчасову базу в Кувейті забрала життя шістьох американських солдатів. Співпраця Москви та Тегерана у сфері дронів та ракет триває вже щонайменше три роки, і тепер Іран отримує розвідувальну підтримку у відповідь на зброю, яку раніше надавав для війни проти України.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, війна Трампа проти Ірану перекидається на Європу. Іран вже атакує деякі з європейських військових баз. У США заявляють, що операція триватиме декілька тижнів. Тим часом, експерти передбачають різні сценарії розвитку подій — від деескалації до затяжного протистояння.