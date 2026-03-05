Іран готується до великої війни зі США: у МЗС розповіли, чи допомагають Китай і Росія

Аббас Арагчі / © Associated Press

Реклама

Іран не боїться можливого наземного вторгнення військ Сполучених Штатів і вважає, що така операція стане «катастрофою» для американської сторони. Очільник відомства також підтвердив постійну підтримку з боку Росії та Китаю.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв’ю телеканалу NBC.

Готовність до наземної війни зі США

Під час розмови з журналістами міністр продемонстрував безкомпромісну позицію щодо можливої участі армії США в конфлікті. На пряме запитання про те, чи відчуває Іран страх перед ймовірним вторгненням, Арагчі відповів: «Ні, ми чекаємо на них».

Реклама

Він окремо уточнив, що йдеться саме про залучення наземного контингенту американських військових. За словами дипломата, такий крок Вашингтона призведе до тяжких наслідків для самих Штатів.

«Так. Це буде великою катастрофою для них», — наголосив очільник іранського МЗС.

Чи планують мирні переговори зі США

Аббас Арагчі також підкреслив, що Тегеран не бачить сенсу в дипломатичних контактах із Білим домом і не планує ініціювати обговорення миру.

«Ми не просимо про перемир’я і не бачимо жодних причин, чому ми повинні вести переговори зі США. Ми ніколи не надсилали їм жодних повідомлень», — заявив він.

Реклама

Крім того, посадовець прокоментував роль Росії та Китаю у нинішньому протистоянні. Він не став заперечувати активну допомогу цих держав, зазначивши, що «вони завжди нам допомагали».

Проте на прохання журналіста уточнити, чи означає це пряме сприяння у війні, Арагчі відповів ухильно: «Я не надаватиму деталі в розпал війни».

Війна в Ірані — останні новини

США та Ізраїль продовжують військову операцію «Епічна лють» на Близькому Сході. Американські військові завдають ударів з повітря і моря, атакуючи Іран безпілотниками, бойовою авіацією та кораблями ВМС.

Через загострення конфлікту Україна вийшла на роль ключового оборонного партнера Заходу та арабських держав. Досвід ЗСУ в перехопленні іранських дронів виявився унікальним ресурсом, якого зараз критично бракує навіть найпотужнішим арміям світу.

Реклама

США просять Україну допомогти в захисті від іранських «Шахедів» на Близькому Сході.