РФ різко збільшила трафік через власні супутники після відключення Starlink

Росія намагається замінити Starlink власними супутниками

Після відключення Starlink на території Росії передача даних через російські супутники, що надають послуги інтернету, зросла більш ніж удвічі.

Про це повідомив експерт і радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, Росія намагається замінити втрачені канали зв’язку власними супутниками, використовуючи для цього ті ж зовнішні тарілки, що застосовуються для супутникового телебачення.

«Ми проаналізували активність російських супутників після втрати доступу до Starlink. Зростання передачі даних свідчить про те, що ворог намагається компенсувати обмеження у зв’язку своїми власними системами», — зазначив він.

Він наголошує, що такий різкий стрибок трафіку може свідчити про активне переналаштування мереж та підвищене навантаження на російські супутники, що раніше виконували лише частину функцій інтернет-покриття.

Зазначимо, що втрата доступу до Starlink значно ускладнила оперативний обмін даними для РФ. Вона змушена терміново шукати альтернативні канали зв’язку.

Раніше на Костянтинівському напрямку зафіксували загальний спад російських штурмових дій.

Як зазначають експерти, таке зниження наступу РФ пов’язане саме із втратою доступу до систем супутникового зв’язку Starlink, що суттєво обмежило можливості окупантів у веденні розвідки та коригуванні вогню.

Блокування ворожих терміналів Starlink свідчить, що кількість ворожих «стримів» скоротилася в рази.