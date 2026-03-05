Що насправді стоїть за зростанням цін на АЗС: експерт заявив про "змову"

Війна на Близькому Сході ні до чого: чому направді «злетіли» ціни на пальне

Кілька найбільших мереж АЗС в Україні фактично диктують умови на ринку. Саме з цим пов’язаний різкий стрибок цін на пальне, які додали за останні два дні 4−5 гривень на літрі.

Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передає «Еспресо».

Експерт пояснив, що порівнювати кінцеві ціни на АЗС в Україні та країнах Євросоюзу (наприклад, Польщі чи Німеччині) некоректно.

«Не можна порівнювати ціни на паливо у Польщі та Україні. Адже, у Польщі, Нідерландах, Німеччині у вартість пального вкладається більше акцизів й податків ніж в Україні. Відтак, там і ціна буде вищою. Якщо брати по імпортному паритету, тобто відкинути всі податки й брати чисто ціну та доставку, то ми побачимо, що у нас ціни вищі ніж в країнах Європейського Союзу і значно вищі. Фактично, маржа у нас виросла занадто серйозно, насамперед вона виросла на мережах АЗС преміумсегмента і може досягати 10-12 грн за літр пального», — сказав Омельченко.

На його думку, український ринок пального протягом кількох років має ознаки картельної змови. За спостереженнями експерта, кілька найбільших мереж АЗС фактично формують цінову політику на ринку: їхні ціни змінюються майже синхронно. А решта гравців на ринку просто слідують за ними.

«Тобто, якщо подивитись коефіцієнт кореляції між 3-4 найбільшими мережами, то він фактично один в один. Тобто, вони майже завжди симетрично змінюють свої цінники на своїх АЗС, а це вже серйозні ознаки картельної змови й не тільки зараз. Крім того, якщо ми подивимось за скільки продають дискаунтери, тобто, підприємства малого бізнесу, то ціна на 7-8 грн буде меншою. Але ж везуть бензин вони так само за кордону. Чому це відбувається!?», — зазначає експерт.

Чи дійсно ціни на пальне піднялася через події на Близькому Сході

У себе в Facebook Омельченко наголошує: не паніка спричинила підвищення цін на нафтопродукти, а синхронне нічим не виправдене зростання основними гравцями ринку.

«Власне, якщо почуєте експертів, що обгрунтовують зростання цін в Україні на моторне паливо на другий день після початку війни на Близькому Сході, то знайте — це або не експерти, або такі фахівці, що утримуються зацікавленими мережами АЗС», — зазначив він.

Омельченко пояснив, що між зміною кон’юктури на світових ринках нафти та відображенням її на стелах АЗС потрібно приблизно 20-25 днів внаслідок термінів логістики та наявних запасів за попередніми докризовими цінами.

Зростання ціни на пальне: останні новини

Нагадаємо, що в Україні за останні дні вартість бензину раптово злетіла. Також в Україні різко здорожчав газ: ціни за кілька днів злетіли на понад 20%.

Тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.

Також ми писали, що зростання цін на пальне б’є по евакуації поранених та волонтерській логістиці.