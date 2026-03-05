Сигнал для США: КНДР випробувала "стратегічну крилату ракету" з нового есмінця

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин / © скриншот з відео

Реклама

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував новозбудований 5000-тонний есмінець та особисто проконтролював тестовий запуск стратегічної крилатої ракети. Аналітики вважають, що ця демонстрація військової могутності є прямою реакцією Пхеньяна на удари США по Ірану.

Про це пише South China Morning Post, а відповідне відео публікує CNN.

Сигнал для Вашингтона та ядерні амбіції

Дводенна інспекція військового корабля відбулася за кілька днів до початку спільних військових навчань США та Південної Кореї, які мають стартувати 9 березня. Кім Чен Ин назвав есмінець новим символом обороноздатності на морі після завершення його перших ходових випробувань. Він також пообіцяв побудувати наймогутніший військово-морський флот, розширюючи платформи, здатні нести ядерну зброю.

Реклама

«Сили нашого Військово-морського флоту для нападу з-під і над водою будуть стрімко зростати. Озброєння флоту ядерною зброєю йде задовільними темпами», — заявив Кім Чен Ин.

© скриншот з відео

Експерти впевнені, що така риторика має на меті застерегти Вашингтон від спроб прирівняти Північну Корею, яка володіє ядерною зброєю, до Ірану. Аналітики зазначають, що демонстрація військово-морської вогневої міці покликана показати, що будь-які майбутні удари з моря нестимуть для Сполучених Штатів значно більші ризики.

Модернізація флоту КНДР

Під час ракетних випробувань очільник Північної Кореї повідомив, що згідно з наступним п’ятирічним планом країна повинна будувати щороку два надводні бойові кораблі подібного класу. Наразі на верфі в Нампо на західному узбережжі вже триває будівництво ще одного такого ж есмінця.

Військово-морські сили КНДР довго вважалися значно слабшими за сучасний флот Південної Кореї, однак зараз Пхеньян намагається вийти за межі простої берегової оборони.

Реклама

Нагадаємо, у грудні минулого року країна також публічно продемонструвала свій перший атомний підводний човен водотоннажністю 8700 тонн, який перебуває на стадії будівництва і має стати основою сил ядерного стримування.