ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Сигнал для США: КНДР випробувала "стратегічну крилату ракету" з нового есмінця

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин проінспектував новий есмінець і особисто керував випробувальним запуском стратегічної крилатої ракети

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Кім Чен Ин

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин / © скриншот з відео

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував новозбудований 5000-тонний есмінець та особисто проконтролював тестовий запуск стратегічної крилатої ракети. Аналітики вважають, що ця демонстрація військової могутності є прямою реакцією Пхеньяна на удари США по Ірану.

Про це пише South China Morning Post, а відповідне відео публікує CNN.

Сигнал для Вашингтона та ядерні амбіції

Дводенна інспекція військового корабля відбулася за кілька днів до початку спільних військових навчань США та Південної Кореї, які мають стартувати 9 березня. Кім Чен Ин назвав есмінець новим символом обороноздатності на морі після завершення його перших ходових випробувань. Він також пообіцяв побудувати наймогутніший військово-морський флот, розширюючи платформи, здатні нести ядерну зброю.

«Сили нашого Військово-морського флоту для нападу з-під і над водою будуть стрімко зростати. Озброєння флоту ядерною зброєю йде задовільними темпами», — заявив Кім Чен Ин.

/ © скриншот з відео

© скриншот з відео

Експерти впевнені, що така риторика має на меті застерегти Вашингтон від спроб прирівняти Північну Корею, яка володіє ядерною зброєю, до Ірану. Аналітики зазначають, що демонстрація військово-морської вогневої міці покликана показати, що будь-які майбутні удари з моря нестимуть для Сполучених Штатів значно більші ризики.

Модернізація флоту КНДР

Під час ракетних випробувань очільник Північної Кореї повідомив, що згідно з наступним п’ятирічним планом країна повинна будувати щороку два надводні бойові кораблі подібного класу. Наразі на верфі в Нампо на західному узбережжі вже триває будівництво ще одного такого ж есмінця.

Військово-морські сили КНДР довго вважалися значно слабшими за сучасний флот Південної Кореї, однак зараз Пхеньян намагається вийти за межі простої берегової оборони.

Нагадаємо, у грудні минулого року країна також публічно продемонструвала свій перший атомний підводний човен водотоннажністю 8700 тонн, який перебуває на стадії будівництва і має стати основою сил ядерного стримування.

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie