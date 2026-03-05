Сигнал для США: КНДР испытала "стратегическую крылатую ракету" из нового эсминца

Северокорейский лидер Ким Чен Ин / © скриншот с видео

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал новый 5000-тонный эсминец и лично проконтролировал тестовый запуск стратегической крылатой ракеты. Аналитики считают, что эта демонстрация военного могущества является прямой реакцией Пхеньяна на удары США по Ирану.

Об этом пишет South China Morning Post, а соответствующее видео публикует CNN.

Сигнал для Вашингтона и ядерные амбиции

Двухдневная инспекция военного корабля состоялась за несколько дней до начала совместных военных учений США и Южной Кореи, которые должны стартовать 9 марта. Ким Чен Ын назвал эсминец новым символом обороноспособности на море после завершения его первых ходовых испытаний. Он также пообещал построить мощный военно-морской флот, расширяя платформы, способные нести ядерное оружие.

«Силы нашего Военно-морского флота для нападения из-под и над водой будут стремительно расти. Вооружение флота ядерным оружием идет удовлетворительными темпами», — заявил Ким Чен Ин.

© скриншот с видео

Эксперты уверены, что такая риторика имеет целью обезопасить Вашингтон от попыток приравнять Северную Корею, владеющую ядерным оружием, к Ирану. Аналитики отмечают, что демонстрация военно-морской огневой мощи призвана показать, что любые будущие удары с моря будут нести для Соединенных Штатов гораздо большие риски.

Модернизация флота КНДР

Во время ракетных испытаний глава Северной Кореи сообщил, что согласно следующему пятилетнему плану страна должна строить ежегодно два надводных боевых корабля подобного класса. На верфи в Нампо на западном побережье уже продолжается строительство еще одного такого же эсминца.

Военно-морские силы КНДР долго считались значительно слабее современного флота Южной Кореи, однако сейчас Пхеньян пытается выйти за пределы простой береговой обороны.

Напомним, в декабре прошлого года страна также публично продемонстрировала свою первую атомную подлодку водоизмещением 8700 тонн, которая находится на стадии строительства и должна стать основой сил ядерного сдерживания.