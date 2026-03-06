- Дата публикации
Эвакуационный рейс Air France из ОАЭ развернулся в небе из-за ракетной угрозы
Эвакуационный самолет авиакомпании Air France, который должен был унести граждан Франции из Объединенных Арабских Эмиратов, был вынужден вернуться обратно в воздухе. Причиной стали ракеты, обнаруженные поблизости, из-за чего воздушное пространство стало опасным.
Эвакуационный рейс Air France, организованный французским правительством для возвращения своих граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, вынужден был развернуться во время полета из-за ракетной угрозы в регионе.
Об этом сообщил министр транспорта Франции Филипп Таборо, - пишет Reuters .
По его словам, самолет направлялся в ОАЭ в рамках операции по эвакуации французов, оказавшихся в зоне повышенной опасности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако в районе маршрута были зафиксированы ракетные пуски, из-за чего полет пришлось немедленно прервать.
Министр отметил, что ситуация демонстрирует нестабильность в регионе и сложность эвакуационных операций. По его словам, власти Франции продолжат организовывать возвращение граждан, но только при гарантии безопасности полетов.
Франция начала эвакуационные рейсы с Ближнего Востока на фоне резкого обострения конфликта между США, Израилем и Ираном, из-за которого воздушное пространство в части региона стало опасным для гражданской авиации.
По данным французского правительства, в странах Ближнего Востока находятся сотни тысяч граждан Франции и часть из них пытается вернуться домой на специальных рейсах.
