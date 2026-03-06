Эвакуационный рейс Air France из ОАЭ развернулся в небе из-за ракетной угрозы

Air France / © Unsplash

Эвакуационный рейс Air France, организованный французским правительством для возвращения своих граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, вынужден был развернуться во время полета из-за ракетной угрозы в регионе.

Об этом сообщил министр транспорта Франции Филипп Таборо, - пишет Reuters .

По его словам, самолет направлялся в ОАЭ в рамках операции по эвакуации французов, оказавшихся в зоне повышенной опасности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако в районе маршрута были зафиксированы ракетные пуски, из-за чего полет пришлось немедленно прервать.

Министр отметил, что ситуация демонстрирует нестабильность в регионе и сложность эвакуационных операций. По его словам, власти Франции продолжат организовывать возвращение граждан, но только при гарантии безопасности полетов.

Франция начала эвакуационные рейсы с Ближнего Востока на фоне резкого обострения конфликта между США, Израилем и Ираном, из-за которого воздушное пространство в части региона стало опасным для гражданской авиации.

По данным французского правительства, в странах Ближнего Востока находятся сотни тысяч граждан Франции и часть из них пытается вернуться домой на специальных рейсах.

Напомним, что ранее началась эвакуация с Ближнего Востока

Для эвакуации граждан с Ближнего Востока вылетел военный самолет.