Евакуаційний рейс Air France з ОАЕ розвернувся в небі через ракетну загрозу

Евакуаційний літак авіакомпанії Air France, який мав забрати громадян Франції з Об’єднаних Арабських Еміратів, був змушений повернутися назад у повітрі. Причиною стали ракети, виявлені поблизу, через що повітряний простір став небезпечним.

Air France

Air France / © Unsplash

Евакуаційний рейс Air France, організований французьким урядом для повернення своїх громадян з Об’єднаних Арабських Еміратів, змушений був розвернутися під час польоту через ракетну загрозу в регіоні.

Про це повідомив міністр транспорту Франції Філіп Таборо, - пише Reuters.

За його словами, літак прямував до ОАЕ в межах операції з евакуації французів, які опинилися в зоні підвищеної небезпеки через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Однак у районі маршруту було зафіксовано ракетні пуски, через що політ довелося негайно перервати.

Міністр зазначив, що ситуація демонструє нестабільність у регіоні та складність проведення евакуаційних операцій. За його словами, влада Франції продовжить організовувати повернення громадян, але лише за умов гарантії безпеки польотів.

Франція почала евакуаційні рейси з Близького Сходу на тлі різкого загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, через яке повітряний простір у частині регіону став небезпечним для цивільної авіації.

За даними французького уряду, у країнах Близького Сходу перебувають сотні тисяч громадян Франції, і частина з них намагається повернутися додому на спеціальних рейсах.

Нагадаємо, що раніше почалася евакуація з Близького Сходу

Для евакуації громадян із Близького Сходу вилетів військовий літак.

