Три знаки Зодіаку, яким потрібно бути готовими до того, що оточуючі знімуть із себе маски

Сьогодні, 6 березня, неприємних сюрпризів від оточуючих можуть очікувати представники всіх знаків Зодіаку, але три з них, образно кажучи, побачать, як ті несподівано знімуть із себе маски, які звикли носити.

Телець

Тельцям ліньки з'ясовувати причини, через які інші люди чинять так чи інакше, - вони просто сприймають їхню поведінку як належне. Тим образливіше їм розуміти, що ті, хто перебуває поруч, далеко не такі доброзичливі, як їм здавалося, - таке відкриття може чекати на них сьогодні.

Лев

Левам властиво перебільшувати достоїнства оточуючих, особливо якщо їх пов'язують із ними близькі стосунки. Тим неприємніше їм буде цього дня дізнатися, що кохана людина ним ставиться до них зовсім не так ніжно, як вони звикли думати.

Стрілець

Стрільці вірять, що їх оточують тільки хороші люди, поки останні не доведуть їм протилежне. Особливо важко представники знака переживають лицемірство рідних їм людей - саме такий випадок може статися сьогодні, коли хтось покаже їм своє справжнє обличчя.

