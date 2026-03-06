- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 6 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли на своє життя і події, що відбуваються в ньому, можна подивитися, нібито збоку.
Символ дня: Магічний кристал.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.
Щасливі камені дня: бузковий аметист, білий агат, опал, шпінель.
За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, але серйозної небезпеки не становлять.
Харчування дня: від м’яса і грибів потрібно відмовитися, замінивши їх рибою та овочами.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Дачні роботи дня: день бажано провести в саду або на городі, приводячи їх до ладу після зими.
Магія і містика дня: можна — і потрібно — позбуватися порчі та пристріту.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про те, що потрібно зробити, щоб просунутися кар’єрними сходами.
Табу дня: необхідно — хоча б на деякий час — відмовитися від шкідливих звичок.
Цитата дня: «Любов не повинна бути заплямована дружбою» (Еріх Марія Ремарк).
