Астрологія
71
2 хв

Астрологічний прогноз на 6 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Магічний кристал

Магічний кристал / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли на своє життя і події, що відбуваються в ньому, можна подивитися, нібито збоку.

Символ дня: Магічний кристал.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: бузковий аметист, білий агат, опал, шпінель.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, але серйозної небезпеки не становлять.

Харчування дня: від м’яса і грибів потрібно відмовитися, замінивши їх рибою та овочами.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: день бажано провести в саду або на городі, приводячи їх до ладу після зими.

Магія і містика дня: можна — і потрібно — позбуватися порчі та пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про те, що потрібно зробити, щоб просунутися кар’єрними сходами.

Табу дня: необхідно — хоча б на деякий час — відмовитися від шкідливих звичок.

Цитата дня: «Любов не повинна бути заплямована дружбою» (Еріх Марія Ремарк).

71
