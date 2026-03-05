Філіпінська акторка у "голій" сукні блиснула золотими сосками на фешнпоказі у Парижі

Харт Євангеліста / © Getty Images

Реклама

У межах Тижня моди у Парижі відбувся показ жіночої колекції Schiaparelli осінь/зима 2026-2027, який відвідало чимало зіркових красунь. Нашу увагу привернула філіпінська акторка і модель Харт Євангеліста, яка з’явилася там у відвертому аутфіті.

На зірці була біла асиметрична сукня, яка просвічувалася. По всьому вбранні були прикріплені золоті кільця, які створювали ефект драпування. Під вбранням не було бюстгальтера, а груди вона прикрила нюдовими наклейками із золотими сосками.

Харт Євангеліста / © Getty Images

Образ Харт доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах, а також великою білою сумкою із цікавою фірмовою деталлю бренду — оком, який наче спостерігає за всім довкола.

Реклама

Євангеліста зробила елегантну зачіску, макіяж із глянцевим блиском на губах, блакитним манікюром і французьким педикюром. На обличчі у неї були окуляри із золотими кільцями, у вухах — круглі сережки з кристалами і зіницями всередині, а на руках — золоті каблучки і срібний годинник.