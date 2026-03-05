Анетта Барсівна

Днями у кінотеатрі «Планета Кіно» відбувся допрем’єрний показ фільму «Наречена!». Це атмосферна стрічка на межі драми, горору та наукової фантастики від режисерки і сценаристки Меґґі Джилленгол («Секретарка», «Незнайома донька»).

Головні ролі у фільмі виконали Джессі Баклі, Крістіан Бейл, Аннетт Бенінг, Пенелопа Крус, Пітер Сарсгаард і Джейк Джилленгол. Музику до стрічки написала лауреатка премії «Оскар» Гільдур Гуднадоттір («Джокер», «Говорять жінки»).

Захід відвідали: блогерка Анетта Барсівна, учасниці реалітішоу «Холостяк-14» — Ірина Кулешина і Ксенія Щербач, режисер Павло Остріков, актори Ольга Сафронова, Павло Шпегун і Олексій Нагрудний, співак Віталій Островський, учасниця творчої спілки Phil it Емілія Шепель, кінокритикиня Інна Гордєєва, гімнаст Олег Верняєв та інші.

Анетта Барсівна/Фото Олександр Демиденко

Ірина Кулешина/Фото Антон Забєльський

Ксенія Щербач/Фото Антон Забєльський

Віталій Островський/Фото Антон Забєльський

Олег Верняєв/Фото Антон Забєльський

Микола Матросов/Фото Антон Забєльський

Альяра/Фото Олександр Демиденко

Інна Гордєєва/Фото Антон Забєльський

Нателла Кірс/Фото Антон Забєльський

Анна Адамович та Дарина Бордун/Фото Олександр Демиденко

Марієтта, Даша Лотоцька, Сніжана Успенська/Фото Антон Забєльський

Єлизавета Котова/Фото Олександр Демиденко

Максим Кірєєв, Лідія Новоселецька та Олександра Самборська/Фото Антон Забєльський

Тетяна Карікова/Фото Антон Забєльський

Яна Вінниченко/Фото Антон Забєльський

На івент також завітали акторки дубляжу, яку втілили на екрані персонажок Джессі Баклі, Аннетт Бенінґ і Пенелопи Крус — Катерина Брайковська, Ольга Радчук і Олена Узлюк.

Нагадаємо, фільм «Наречена!» відсьогодні, 5 березня, в українському прокаті.





