ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

На прем’єрі фільму "Наречена!": Анетта Барсівна у худі, учасниці "Холостяка" — у лосинах

Знаменитості першими побачили нове прочитання легендарної історії Франкенштайна.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анетта Барсівна

Анетта Барсівна

Днями у кінотеатрі «Планета Кіно» відбувся допрем’єрний показ фільму «Наречена!». Це атмосферна стрічка на межі драми, горору та наукової фантастики від режисерки і сценаристки Меґґі Джилленгол («Секретарка», «Незнайома донька»).

Головні ролі у фільмі виконали Джессі Баклі, Крістіан Бейл, Аннетт Бенінг, Пенелопа Крус, Пітер Сарсгаард і Джейк Джилленгол. Музику до стрічки написала лауреатка премії «Оскар» Гільдур Гуднадоттір («Джокер», «Говорять жінки»).

Захід відвідали: блогерка Анетта Барсівна, учасниці реалітішоу «Холостяк-14» — Ірина Кулешина і Ксенія Щербач, режисер Павло Остріков, актори Ольга Сафронова, Павло Шпегун і Олексій Нагрудний, співак Віталій Островський, учасниця творчої спілки Phil it Емілія Шепель, кінокритикиня Інна Гордєєва, гімнаст Олег Верняєв та інші.

Анетта Барсівна/Фото Олександр Демиденко

Анетта Барсівна/Фото Олександр Демиденко

Ірина Кулешина/Фото Антон Забєльський

Ірина Кулешина/Фото Антон Забєльський

Ксенія Щербач/Фото Антон Забєльський

Ксенія Щербач/Фото Антон Забєльський

Віталій Островський/Фото Антон Забєльський

Віталій Островський/Фото Антон Забєльський

Олег Верняєв/Фото Антон Забєльський

Олег Верняєв/Фото Антон Забєльський

Микола Матросов/Фото Антон Забєльський

Микола Матросов/Фото Антон Забєльський

Альяра/Фото Олександр Демиденко

Альяра/Фото Олександр Демиденко

Інна Гордєєва/Фото Антон Забєльський

Інна Гордєєва/Фото Антон Забєльський

Нателла Кірс/Фото Антон Забєльський

Нателла Кірс/Фото Антон Забєльський

Анна Адамович та Дарина Бордун/Фото Олександр Демиденко

Анна Адамович та Дарина Бордун/Фото Олександр Демиденко

Марієтта, Даша Лотоцька, Сніжана Успенська/Фото Антон Забєльський

Марієтта, Даша Лотоцька, Сніжана Успенська/Фото Антон Забєльський

Єлизавета Котова/Фото Олександр Демиденко

Єлизавета Котова/Фото Олександр Демиденко

Максим Кірєєв, Лідія Новоселецька та Олександра Самборська/Фото Антон Забєльський

Максим Кірєєв, Лідія Новоселецька та Олександра Самборська/Фото Антон Забєльський

Тетяна Карікова/Фото Антон Забєльський

Тетяна Карікова/Фото Антон Забєльський

Яна Вінниченко/Фото Антон Забєльський

Яна Вінниченко/Фото Антон Забєльський

На івент також завітали акторки дубляжу, яку втілили на екрані персонажок Джессі Баклі, Аннетт Бенінґ і Пенелопи Крус — Катерина Брайковська, Ольга Радчук і Олена Узлюк.

Нагадаємо, фільм «Наречена!» відсьогодні, 5 березня, в українському прокаті.



Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie