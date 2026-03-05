- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 317
- Час на прочитання
- 2 хв
На прем’єрі фільму "Наречена!": Анетта Барсівна у худі, учасниці "Холостяка" — у лосинах
Знаменитості першими побачили нове прочитання легендарної історії Франкенштайна.
Днями у кінотеатрі «Планета Кіно» відбувся допрем’єрний показ фільму «Наречена!». Це атмосферна стрічка на межі драми, горору та наукової фантастики від режисерки і сценаристки Меґґі Джилленгол («Секретарка», «Незнайома донька»).
Головні ролі у фільмі виконали Джессі Баклі, Крістіан Бейл, Аннетт Бенінг, Пенелопа Крус, Пітер Сарсгаард і Джейк Джилленгол. Музику до стрічки написала лауреатка премії «Оскар» Гільдур Гуднадоттір («Джокер», «Говорять жінки»).
Захід відвідали: блогерка Анетта Барсівна, учасниці реалітішоу «Холостяк-14» — Ірина Кулешина і Ксенія Щербач, режисер Павло Остріков, актори Ольга Сафронова, Павло Шпегун і Олексій Нагрудний, співак Віталій Островський, учасниця творчої спілки Phil it Емілія Шепель, кінокритикиня Інна Гордєєва, гімнаст Олег Верняєв та інші.
На івент також завітали акторки дубляжу, яку втілили на екрані персонажок Джессі Баклі, Аннетт Бенінґ і Пенелопи Крус — Катерина Брайковська, Ольга Радчук і Олена Узлюк.
Нагадаємо, фільм «Наречена!» відсьогодні, 5 березня, в українському прокаті.