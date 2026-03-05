Сміливо: акторка у прозорій сукні і без бюстгальтера позувала фотографам на фешнівенті

Валентина Зенере / © Getty Images

Аргентинська акторка і співачка Валентина Зенере викликала фурор своїм відвертим образом, у якому вона з’явилася на показі жіночої колекції бренду Schiaparelli осінь/зима 2026-2027 у межах Тижня моди у Парижі.

Зенере позувала перед фотокамерами і публікою у прозорій асиметричній коричневій сукні в сітку, яка була прикрашена, наче принт, білими клаптиками хутра. Під вбранням на акторці були чорні стринги і не було бюстгальтера.

Валентина Зенере / © Getty Images

У зірки ззаду була оголена спина і довгі бретельки з білим хутром. У такому луку вона почувалася впевненою і красивою.

Валентина Зенере / © Associated Press

Валентина зібрала волосся ззаду, зробила макіяж із висвітленими бровами, довгими віями і рожевими рум’янами. Взута вона була у прозорі мюлі на високих шпильках.