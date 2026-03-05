Працівниця дитсадка поширювала зображення насильства над дітьми: як її покарали

Насильство над дітьми / © Прокуратура міста Києва

У Великій Британії 20-річна працівниця дитячого садка Зара Ланкашир поширювала жахливі зображення жорстокого поводження з дітьми. Вона робила це у спеціальній групі в Telegram, яку відвідували педофіли.

Про це стало відомо на засіданні суду, яке відбулося сьогодні, 5 березня, повідомляє Daily Mail.

Молоду працівницю дитсадка заарештували на робочому місці. Про її злочинну діяльність стало відомо після затримання одного із членів мережі, в якій люди з педофільськими нахилами поширювали непристойні фото та повідомлення.

Виявилося, що вона поділилася з чоловіком під ніком «Збоченець» відео, на якому була присутня дворічна дитина.

Сама вона мала нікнейм «бульбашковий пінгвін» на месенджері Telegram та називала себе «маленькою шльондрою».

В одному з повідомлень Зара Ланкашир закликала учасників цієї групи сексуально домагатися до її власних дітей, коли вони в неї будуть.

Вона також зізналася, що її сексуально збуджують діти, яких вона доглядає як працівник дитячого садка, і навіть стверджувала, що вчиняла сексуальні домагання щодо дітей, які перебували під її опікою, хоча поліцейське розслідування не знайшло жодних доказів того, що це сталося.

Понад 100 батьків дітей, які виховуються у дитячому садку, були опитані поліцейськими, які дійшли висновку, що всі правопорушення були «скоєні онлайн», а не на її робочому місці.

Після арешту Ланкашир повністю співпрацювала з поліцією та надала PIN-код свого телефону, а також повністю зізналася у своїй діяльності.

Детектив-інспектор Фей Тулі з управління громадської охорони поліції Гертфордширу заявила: «Ланкашир було притягнуто до відповідальності за скоєні нею злочини, і хоча наше розслідування виявило, що вони не стосувалися фізичного насильства над дітьми, вони все ж мають надзвичайно серйозний характер».

Молода жінка визнала провину за 11 пунктами звинувачення у розповсюдженні матеріалів, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми.

Серед них були чотири випадки розповсюдження непристойних зображень дітей, три випадки створення непристойних зображень та чотири випадки публікації непристойних статей.

За скоєні кримінальні правопорушення суд призначив колишній працівниці дитсадка покарання у вигляді чотирирічного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії 80-річну Гейзел Темплтон визнали винною за чотирма пунктами звинувачення в непристойних діях щодо підлітка.