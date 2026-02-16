- Дата публікації
В Україні засудили дівчину, яка розсилала чоловікам інтимні фото та відео
В Україні до іспитового терміну засудили дівчину за те, що вона поширювала у Мережі пікантні фото.
В Україні до 1 року іспитового терміну засудили молоду дівчину, яка з телефону матері розсилала чоловікам пікантні фото та відео.
Про це йдеться у вироку Зборівського районного суду Тернопільської області.
Дівчина розсилала пікантні фото і відео чоловікам
Як встановило слідство, молода дівчина не пізніше квітня 2024 року завантажила з Інтернету на мобільний телефон відео та зображення порнографічного характеру. Крім того, деякі файли інтимного змісту вона виготовила особисто. Увесь цей контент фігурантка зберігала в пам’яті телефону марки iPhone 12 Pro Max, який належить її матері.
Від квітня до грудня 2024 року дівчина через Telegram та Messenger активно розсилала ці файли різним користувачам. Серед отримувачів у судових матеріалах фігурують контакти під іменами «Ivan», «Ігор» та ще кілька осіб.
Позиція підсудної
У залі суду дівчина повністю визнала свою провину. Вона підтвердила, що справді розсилала порнографію, і заявила, що щиро шкодує про вчинене. Враховуючи повне визнання вини, суд розглядав справу за спрощеною процедурою.
Суд взяв до уваги:
Молодий вік обвинуваченої
Щире каяття та активне сприяння слідству
Відсутність попередніх судимостей
«Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняється… Дії обвинуваченої завдають шкоду моральному вихованню людей шляхом створення викривленого уявлення про інтимні стосунки», — йдеться у матеріалах суду.
Вирок суду
Суд визнав дівчину винною за ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України (Розповсюдження порнографічних предметів, вчинене повторно). Її засудили до 1 року іспитового терміну.
Крім цього, засуджена має сплатити державі 8914 гривень за проведення комплексної технічної та мистецтвознавчої експертиз.
