В Україні засудили дівчину, яка розсилала чоловікам інтимні фото та відео

Дівчина поширювала пікантні фото та відео / © ТСН

Реклама

В Україні до 1 року іспитового терміну засудили молоду дівчину, яка з телефону матері розсилала чоловікам пікантні фото та відео.

Про це йдеться у вироку Зборівського районного суду Тернопільської області.

Дівчина розсилала пікантні фото і відео чоловікам

Як встановило слідство, молода дівчина не пізніше квітня 2024 року завантажила з Інтернету на мобільний телефон відео та зображення порнографічного характеру. Крім того, деякі файли інтимного змісту вона виготовила особисто. Увесь цей контент фігурантка зберігала в пам’яті телефону марки iPhone 12 Pro Max, який належить її матері.

Реклама

Від квітня до грудня 2024 року дівчина через Telegram та Messenger активно розсилала ці файли різним користувачам. Серед отримувачів у судових матеріалах фігурують контакти під іменами «Ivan», «Ігор» та ще кілька осіб.

Позиція підсудної

У залі суду дівчина повністю визнала свою провину. Вона підтвердила, що справді розсилала порнографію, і заявила, що щиро шкодує про вчинене. Враховуючи повне визнання вини, суд розглядав справу за спрощеною процедурою.

Суд взяв до уваги:

Молодий вік обвинуваченої

Щире каяття та активне сприяння слідству

Відсутність попередніх судимостей

«Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняється… Дії обвинуваченої завдають шкоду моральному вихованню людей шляхом створення викривленого уявлення про інтимні стосунки», — йдеться у матеріалах суду.

Реклама

Вирок суду

Суд визнав дівчину винною за ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України (Розповсюдження порнографічних предметів, вчинене повторно). Її засудили до 1 року іспитового терміну.

Крім цього, засуджена має сплатити державі 8914 гривень за проведення комплексної технічної та мистецтвознавчої експертиз.

Нагадаємо, у Хмельницькому покарали чоловіка, який шантажував жінку. Місцевий мешканець намагався змусити жінку до інтимної близькості, погрожуючи поширити її приватні фото серед родичів та у соцмережах.