У Кривому Розі у пари вилучили секс-іграшки та змусили знайти роботу

Суд у Кривому Розі покарав пару за пікантний бізнес / © pixabay.com

У Кривому Розі Покровський районний суд виніс вирок парі, яка перетворила власну квартиру на студію для виготовлення порнографічного контенту. Чоловік та жінка створили закритий Telegram-канал, де за гроші розповсюджували відео та фото інтимного характеру за власної участі.

Про це йдеться у вироку суду.

Пікантний бізнес у Кривому Розі

Як встановило слідство, у травні 2025 року пара вирішила заробляти на створенні «контенту для дорослих». Вони зареєстрували Telegram-канал та спеціальний чат-бот під назвою «AngelDemonSW», через який надавали доступ підписникам до своїх відео.

Зйомки проходили безпосередньо у квартирі обвинувачених. Загалом експерти нарахували 22 відеопродукції, які за результатами мистецтвознавчої експертизи були визнані порнографічними. Контент містив відверті сцени статевих актів та мастурбації, що заборонено законодавством України для розповсюдження.

Адміністратори каналу намагалися убезпечити свій контент від копіювання, встановивши захист від завантаження. Проте правоохоронці залучили експертів Дніпровського НДЕКЦ, які за допомогою спеціального програмного забезпечення здійснили захоплення відео з робочого столу та задокументували всі докази злочинної діяльності.

Що суд конфіскував через секс-бізнес

Під час обшуку у квартирі пари слідчі вилучили значний арсенал техніки та специфічних речей. Згідно з вироком суду, у власність держави було конфісковано:

Техніку: iPhone 14 Pro Max, Redmi 14, системний блок, монітор Samsung, веб-камеру Logi, мікрофон Fifini, штативи та освітлювальні прилади.

Інвентар: 7 секс-іграшок, чорну маску для обличчя та шкіряний батіг.

Вирок суду

Обвинувачені уклали угоду про визнання винуватості з прокурором, щиро розкаялися та сприяли розслідуванню.

Суд ухвалив:

Визнати обох винними за ч. 3 ст. 301 КК України. Призначити кожному покарання у виді 3 років позбавлення волі. Звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. Заборонити парі протягом року займатися будь-якою діяльністю у сфері фото- та відеоіндустрії. Стягнути з кожного по 7 576 гривень за проведення експертиз.

Також за рішенням суду засуджені зобов’язані офіційно працевлаштуватися або зареєструватися у центрі зайнятості.