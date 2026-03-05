ТСН в социальных сетях

В Кривом Роге у пары изъяли секс-игрушки и заставили найти работу

Покровский суд Кривого Рога осудил пару, которая создала закрытый Telegram-канал с интимным контентом.

Суд в Кривом Роге наказал пару за пикантный бизнес

Суд в Кривом Роге наказал пару за пикантный бизнес / © pixabay.com

В Кривом Роге Покровский районный суд вынес приговор паре, которая превратила собственную квартиру в студию для изготовления порнографического контента. Мужчина и женщина создали закрытый Telegram-канал, где за деньги распространяли видео и фото интимного характера с собственным участием.

Об этом говорится в приговоре суда.

Пикантный бизнес в Кривом Роге

Как установило следствие, в мае 2025 года пара решила зарабатывать на создании «контента для взрослых». Они зарегистрировали Telegram-канал и специальный чат-бот под названием «AngelDemonSW», через который предоставляли доступ подписчикам к своим видео.

Съемки проходили непосредственно в квартире обвиняемых. В общем эксперты насчитали 22 видеопродукции, которые по результатам искусствоведческой экспертизы были признаны порнографическими. Контент содержал откровенные сцены половых актов и мастурбации, что запрещено законодательством Украины для распространения.

Администраторы канала пытались обезопасить свой контент от копирования, установив защиту от загрузки. Однако правоохранители привлекли экспертов Днепровского НИЭКЦ, которые с помощью специального программного обеспечения осуществили захват видео с рабочего стола и задокументировали все доказательства преступной деятельности.

Что суд конфисковал из-за секс-бизнеса

Во время обыска в квартире пары следователи изъяли значительный арсенал техники и специфических вещей. Согласно приговору суда, в собственность государства было конфисковано:

  • Технику: iPhone 14 Pro Max, Redmi 14, системный блок, монитор Samsung, веб-камеру Logi, микрофон Fifini, штативы и осветительные приборы.

  • Инвентарь: 7 секс-игрушек, черную маску для лица и кожаную плетку.

Приговор суда

Обвиняемые заключили соглашение о признании виновности с прокурором, искренне раскаялись и способствовали расследованию.

Суд постановил:

  1. Признать обоих виновными по ч. 3 ст. 301 УК Украины.

  2. Назначить каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы.

  3. Освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

  4. Запретить паре в течение года заниматься любой деятельностью в сфере фото- и видеоиндустрии.

  5. Взыскать с каждого по 7 576 гривен за проведение экспертиз.

Также по решению суда осужденные обязаны официально трудоустроиться или зарегистрироваться в центре занятости.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

