- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 422
- Время на прочтение
- 2 мин
В Кривом Роге у пары изъяли секс-игрушки и заставили найти работу
Покровский суд Кривого Рога осудил пару, которая создала закрытый Telegram-канал с интимным контентом.
В Кривом Роге Покровский районный суд вынес приговор паре, которая превратила собственную квартиру в студию для изготовления порнографического контента. Мужчина и женщина создали закрытый Telegram-канал, где за деньги распространяли видео и фото интимного характера с собственным участием.
Об этом говорится в приговоре суда.
Пикантный бизнес в Кривом Роге
Как установило следствие, в мае 2025 года пара решила зарабатывать на создании «контента для взрослых». Они зарегистрировали Telegram-канал и специальный чат-бот под названием «AngelDemonSW», через который предоставляли доступ подписчикам к своим видео.
Съемки проходили непосредственно в квартире обвиняемых. В общем эксперты насчитали 22 видеопродукции, которые по результатам искусствоведческой экспертизы были признаны порнографическими. Контент содержал откровенные сцены половых актов и мастурбации, что запрещено законодательством Украины для распространения.
Администраторы канала пытались обезопасить свой контент от копирования, установив защиту от загрузки. Однако правоохранители привлекли экспертов Днепровского НИЭКЦ, которые с помощью специального программного обеспечения осуществили захват видео с рабочего стола и задокументировали все доказательства преступной деятельности.
Что суд конфисковал из-за секс-бизнеса
Во время обыска в квартире пары следователи изъяли значительный арсенал техники и специфических вещей. Согласно приговору суда, в собственность государства было конфисковано:
Технику: iPhone 14 Pro Max, Redmi 14, системный блок, монитор Samsung, веб-камеру Logi, микрофон Fifini, штативы и осветительные приборы.
Инвентарь: 7 секс-игрушек, черную маску для лица и кожаную плетку.
Приговор суда
Обвиняемые заключили соглашение о признании виновности с прокурором, искренне раскаялись и способствовали расследованию.
Суд постановил:
Признать обоих виновными по ч. 3 ст. 301 УК Украины.
Назначить каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.
Запретить паре в течение года заниматься любой деятельностью в сфере фото- и видеоиндустрии.
Взыскать с каждого по 7 576 гривен за проведение экспертиз.
Также по решению суда осужденные обязаны официально трудоустроиться или зарегистрироваться в центре занятости.