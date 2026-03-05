ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Фицо выдвинул условие для переговоров с Зеленским

Фицо требует, чтобы Зеленский разрешил поставки нефти в Европу.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фицо

Фицо / © Facebook Роберта Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал условие переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Речь идет о согласовании совместной позиции с Еврокомиссией и Венгрией по транзиту российской нефти.

Об этом Фицо заявили в соцсети X.

Что заявил Фицо

По словам словацкого лидера, перед возможной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским хочет согласовать общую позицию с Еврокомиссией и Венгрией по транзиту российской нефти. Без такой координации, отмечает он, переговоры с украинским лидером не будут иметь смысла.

Также он сообщил, что планирует во вторник поездку в Париж на ядерный форум, где попытается встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, чтобы согласовать позицию перед потенциальными переговорами с Зеленским.

«Нам некуда деваться! Если Зеленский не разрешит поставки нефти в Европу, он просит остановить предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро», — пишет Фицо.

Ранее Фицо подверг резкой критике Зеленского из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Он заявил, что Украина якобы не допустила международных представителей к осмотру поврежденного участка трубопровода. Фицо также утверждает, что имеет спутниковые снимки, свидетельствующие об отсутствии критических повреждений. Он призывает Евросоюз давить на Киев для проведения инспекции и возобновления транзита нефти. «Я не верю президенту Зеленскому. Даже в то, что у него нес между глазами», - заявил Фицо.

Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie