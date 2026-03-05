Фіцо висунув умову для переговорів із Зеленським

Фіцо / © Facebook Роберта Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав умову переговорів із українським лідером Володимиром Зеленським щодо нафтопроводу «Дружба».

Про це Фіцо заявив у соцмережі X.

За словами словацького лідера, перед можливою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським він хоче узгодити спільну позицію з Єврокомісією та Угорщиною щодо транзиту російської нафти. Без такої координації, за його словами, переговори з «не матимуть сенсу».

Також він повідомив, що планує у вівторок поїздку до Парижа на «ядерний форум», де спробує зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити позицію перед потенційними переговорами із Зеленським.

«Нам нікуди подітися! Якщо Зеленський не дозволить постачання нафти до Європи, він просить зупинити надання кредиту в розмірі 90 мільярдів євро», — пише Фіцо.

Раніше Фіцо різко розкритикував Зеленського через ситуацію з нафтопроводом «Дружба». Він заявив, що Україна нібито не допустила міжнародних представників до огляду пошкодженої ділянки трубопроводу. Фіцо також стверджує, що нібито має супутникові знімки, які свідчать про відсутність критичних пошкоджень.