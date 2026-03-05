Сили оборони зачистили від окупантів значну територію: де досягнуто успіху

Війна в Україні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Сили оборони України проводять зачистку від російських окупантів територій на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Українські бійці очистили від присутності ворожих груп і підрозділів щонайменше 79 кв. км території.

Про це в четвер, 5 березня, повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState.

За інформацією оглядачів, наразі активні бойові дії тривають у населеному пункті Березове. Сили оборони намагаються зачистити село від російської піхоти, але там ворог усе ще чинить спротив і постійно здійснює тиск.

Реклама

«Також йдуть активні пошуково-ударні роботи по відтинку Калинівське-Новомиколаївка-Новогригорівка-Красногірське-Першотравневе-Рибне-Солодке. Фіксуються ураження по піхоті та укриттях ворога на сході Новомиколаївки і також переважно в східній частині Новогригорівки», — йдеться у повідомленні.

Аналітики DeepState зауважили, що водночас російські піхотні групи намагаються пролізти між Новогригорівкою і Красногірським та активно здійснюють тиск на Першотравневе. Фіксується присутність противника в «сірій зоні».

© Deepstatemap

Оглядачі зазначили, що ця ділянка фронту наразі єдина, де активність Сил оборони призвела до відчуттних успіхів.

«За нашими оцінками, успіхи з зачищенням території з боку Сил оборони становлять близько 79 кв. км. Водночас зарано переводити їх у синю зону, оскільки в тилах досі фіксуються одиничні групи противника», — повідомили в DeepState.

Реклама

З урахуванням «сірої зони», де були позиції Сил оборони, але відбувалося просочування противника вглиб оборони, ця цифра сягає близько 200 кв. км.

Водночас аналітики моніторингового проєкту зауважили, що в районі Гуляйполя противник має більшу ініціативу, проводячи постійні штурмові дії піхотою, іноді залучаючи броню.

«Нещодавно противник завіз на двох одиницях [бронетехніки] близько 20 піхотинців до лісу на північних околицях Святопетрівки», — зазначили в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України покращили своє тактичне становище, відкинувши російські окупаційні війська в районі низки населених пунктів.

Реклама

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин наприкінці лютого повідомив, що на межі Дніпропетровської та Запорізької областей штурмові підрозділи Сил оборони провели контратакувальні дії та відкинули противника. Бойові дії відбувалися, зокрема, поблизу населених пунктів Тернове та Калинівське на Дніпропетровщині.