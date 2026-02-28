ЗСУ повністю відрізали від логістики росіян в Куп’янську: що відбувається у місті

У Куп’янську триває зачистка міста від окупантів / © Getty Images

У Куп’янську російські військові перебувають у повній ізоляції від шляхів постачання та логістичного забезпечення. Загрози для масштабного прориву чи небезпеки від великої кількості ворожого особового складу в самому населеному пункті наразі немає.

Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 4-ї окремої важкої механізованої бригади Анастасія Халецька в ефірі телеканалу «Київ24».

Скільки окупантів залишилося в місті

За інформацією військової, наразі йдеться про перебування у Куп’янську не більше ніж кількох десятків російських солдатів. Системної присутності ворожих сил у населеному пункті не зафіксовано. Українські підрозділи безперервно проводять заходи із зачистки території.

«Зачистки нашими підрозділами тривають у самому місті. І я думаю, що це лише питання часу, коли у решти росіян, які лишаються там на сьогоднішній день, повністю закінчиться провізія і можливості для того, щоб перебувати у місті», — зазначила представниця бригади.

Ситуація із забезпеченням ворога

Окупанти повністю відрізані від будь-якої логістики, тому не мають можливості поповнювати запаси боєкомплекту чи провізії. Анастасія Халецька підкреслила, що наявні ворожі сили не становлять серйозної небезпеки, оскільки це не велика кількість підрозділів.

Збройні сили України повністю контролюють оперативну обстановку. Наші захисники продовжують методично виявляти та знищувати залишки ворожих груп, які намагаються переховуватися в міській забудові без жодних шансів на підкріплення.

