ЗСУ руйнують плани Кремля: у лютому відвоювали більше територій, ніж втратили —ISW

Українські військові на фронті / © Associated Press

Українські війська вперше від часів контрнаступу 2023 року показали позитивну динаміку звільнення територій. За даними аналітиків, за останні два тижні лютого Сили оборони відвоювали більше земель, ніж втратили.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Скільки територій звільнили ЗСУ у лютому?

Аналітики повідомили, що отримали докази, які свідчать про те, що від 1 січня українські військові звільнили близько 257 кв. км території. Зокрема:

у період від 14 до 20 лютого чистий приріст становив майже 33 кв. км,

від 21 до 27 лютого — приблизно 57 кв. км.

«Востаннє українські війська досягали чистого приросту під час літнього контрнаступу 2023 року, коли здобули 377 квадратних кілометрів у червні 2023 року, 257 квадратних кілометрів у липні 2023 року та 1,47 квадратного кілометра у вересні 2023 року», — нагадали в ISW.

Експерти також прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що від початку 2026 року Сили оборони повернули 460 кв. км. Аналітики зауважили, що їхня методика підрахунку має певні особливості, оскільки «недооцінює українські просування, оскільки ISW зображує найдальші оцінені масштаби російського просування, допоки не з’явиться достатньо доказів з відкритих джерел, щоб дозволити ISW впевнено оцінити, що російські війська більше не утримують ці позиції».

«Лінія фронту в Україні також стала пористою через відсутність суміжних ліній, що додає додаткової складності оцінці справжнього контролю місцевості», — пояснили експерти.

Водночас вони наголосили, що попри розбіжності між цифрами, озвученими Зеленським, і даними ISW, українські успіхи в лютому 2026 року «варті уваги».

Чи буде новий контрнаступ ЗСУ?

Разом із тим аналітики вважають, що українські контратаки «навряд чи переростуть у широкомасштабний контрнаступ, дуже ймовірно, що російські війська стабілізують свої позиції та знову почнуть наступ».

У ISW також зазначили, що нещодавні досягнення українських сил зірвали плани Росії щодо підготовки умов для весняно-літнього наступу 2026 року та змусили вороже командування спершу вибудувати стійку оборону, перш ніж намагатися повернути втрачені території.

ЗСУ вирівнюють фронт у Запорізькій області

Нагадаємо, ЗСУ вирівнюють фронт на Гуляйпільському напрямку, вибивши ворога з плацдармів на західному березі річки Гайчур. За словами оглядача Богдана Мирошникова, це нівелює загрозу флангового охоплення Оріхова та просування росіян на Вільнянськ. Хоча темпи сповільнилися, контратаки тривають із фокусом на охоплення Успенівки. Просування дається важкою ціною і спрямоване не на прорив, а на зайняття вигідніших рубежів для зміцнення оборони.