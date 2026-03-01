Війна Росії проти України / © ТСН

Реклама

За теперішніх темпів просування російській армії знадобиться орієнтовно півтора року, щоб захопити 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області.

Такі розрахунки навів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю «Радіо Свобода».

При цьому, за його словами, окупантам доведеться застосувати ресурс, який дорівнює величині усього теперішнього угруповання російських окупаційних військ на території України.

Реклама

«Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть», — наголосив Паліса.

Він нагадав, що упродовж 2025 року росіяни окупували «менше відсотка від загальної території України, поклавши більше 450 тисяч своїх військових».

Однак, як наголосив Павло Паліса, Москва не відмовилася від планів захоплення ще більшої території України включно з обласними центрами — Запоріжжям, Херсоном, Миколаєвом і Одесою.

Він зазначив, що окупанти також планують створення буферної зони на території Харківської і Сумської області та максимально просунутися у Дніпропетровській і Запорізькій області.

Реклама

«Станом на зараз об’єктивно я не бачу можливостей росіян реалізувати ці плани у найближчі шість місяців», — сказав заступник голови ОП.

Провали Росії на фронті

Попри концентрацію величезних сил, зимовий наступ не приніс російським окупантам бажаних результатів на полі бою. Щоб приховати свої провали, ворог вдається до масованого енергетичного терору та безпрецедентної інформаційної брехні.

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення російська військова кампанія демонструє ознаки стагнації. Попри колосальні втрати в живій силі та техніці, армії РФ не вдалося досягти заявленої мети — повної окупації Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, голва Офісу президента Кирило Буданов нещодавно заявив, що росіяни не зможуть найближчим часом здійснювати новий наступ на столицю України. Чутки про ймовірний прорив на цьому напрямку наразі не відповідають дійсності.