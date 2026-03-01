Война России против Украины / © ТСН

При нынешних темпах продвижения российской армии понадобится ориентировочно полтора года, чтобы захватить 6 тысяч квадратных километров, которые находятся под контролем Украины в Донецкой области.

Такие расчеты привел заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью «Радио Свобода».

При этом, по его словам, оккупантам придется применить ресурс, который равен величине всей нынешней группировки российских оккупационных войск на территории Украины.

«Им будет очень трудно это сделать. Это будет совсем не так быстро, как они себе хотят», — подчеркнул Палиса.

Он напомнил, что в течение 2025 года россияне оккупировали «меньше процента от общей территории Украины, положив более 450 тысяч своих военных».

Однако, как отметил Павел Палиса, Москва не отказалась от планов захвата еще большей территории Украины, включая областные центры — Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу.

Он отметил, что оккупанты также планируют создание буферной зоны на территории Харьковской и Сумской области и максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской области.

«По состоянию на сейчас объективно я не вижу возможностей россиян реализовать эти планы в ближайшие шесть месяцев», — сказал замглавы ОП.

Провалы России на фронте

Несмотря на концентрацию огромных сил, зимнее наступление не принесло российским оккупантам желаемых результатов на поле боя.Чтобы скрыть свои провалы, враг прибегает к массированному энергетическому террору и беспрецедентной информационной лжи.

Через четыре года после начала полномасштабного вторжения российская военная кампания демонстрирует признаки стагнации.Несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике, армии РФ не удалось достичь заявленной цели — полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов недавно заявил, что россияне не смогут в ближайшее время осуществлять новое наступление на столицу Украины. Слухи о вероятном прорыве на этом направлении пока не соответствуют действительности.