Чи піде Росія знову на Київ: Буданов відповів

Буданов наголосив, що фронт тримається виключно на героїзмі військових, які воюють у надважких умовах.

Кирило Буданов

Кирило Буданов / © ТСН

Росіяни не зможуть найближчим часом здійснювати новий наступ на столицю України. Чутки про ймовірний прорив на цьому напрямку наразі не відповідають дійсності.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.

Відповідаючи на пряме запитання журналістів щодо того, чи піде російська армія на Київ, очільник ОП дав однозначну і заспокійливу відповідь.

«Ні, не піде. Станом на зараз цього нема. Сподіваюсь, і не буде», — сказав Буданов.

Окрему увагу керівник ОП звернув на надважкі умови, в яких сьогодні доводиться воювати українським захисникам. За його словами, Україна продовжує свою боротьбу виключно завдяки незламності та самопожертві піхоти й інших підрозділів Сил оборони на передовій.

«Україна бореться. Люди з обмороженнями все ж таки героїчно тримають фронт. Ми всі їм завдячуємо. Не комусь там, не чарівній паличці, і не, за всієї моєї поваги, комусь там з якихось країн. Ми завдячуємо всім їм», — резюмував очільник ОП.

Нагадаємо, раніше Буданов заявляв, що стратегічна мета Кремля — вся територія України, а не окремі регіони. За його словами, будь-які територіальні поступки не зупинять російську експансію, а єдиним реальним стримуючим фактором залишається українська армія.

Буданов наголосив, що за 12 років війни Росія не змогла повністю окупувати жодну область України, і переконаний, що українці не погодяться на втрату територій.

Він також підкреслив, що імперські амбіції Росії залишаються незмінними незалежно від зміни влади, а санкційний тиск має зберігатися навіть після завершення активної фази бойових дій, щоб унеможливити відновлення її військового потенціалу.

