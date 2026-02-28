- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 244
- Час на прочитання
- 2 хв
Таро-попередження на 1 березня: для трьох знаків це стане днем нового старту
1 березня може стати точкою відліку для рішення, яке давно назрівало.
Гороскоп за картами Таро на 1 березня вказує на енергію початку, фінансової можливості та несподіваної ініціативи для частини знаків зодіаку.
Головна карта дня — Туз Жезлів
Це карта імпульсу і старту. Вона говорить про нову ідею, пропозицію або рішення, яке з’являється раптово. День не для сумнівів — а для дії.
1 березня — про перший крок.
Знаки, для яких відкривається можливість
Близнята — Маг
Ваші слова і дії сьогодні можуть змінити хід подій. Ініціатива працює на вас.
Лев — Сонце
Сприятливий день для важливої розмови або презентації. Є шанс отримати підтримку.
Козоріг — Колісниця
Можливість просунути справу вперед. Головне — не гальмувати себе.
Кому варто діяти обережніше
Телець — Сімка Пентаклів
Не поспішайте з фінансовими рішеннями.
Скорпіон — П’ятірка Мечів
Конфлікт може зіпсувати перспективу.
Прогноз для інших знаків
Овен — Лицар Жезлів
Енергії багато, але важливо контролювати темп.
Рак — Верховна Жриця
Прислухайтесь до внутрішніх відчуттів.
Діва — Вісімка Пентаклів
Сконцентруйтесь на роботі — результат буде.
Терези — Справедливість
День для зважених рішень.
Стрілець — Туз Кубків
Позитив у особистій сфері.
Водолій — Зірка
З’являється нова перспектива.
Риби — Двійка Кубків
Сприятливий день для домовленостей.
1 березня — день старту і ініціативи. Карти Таро вказують: можливість з’явиться там, де ви готові діяти першими.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.