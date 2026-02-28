ТСН у соціальних мережах

Таро-попередження на 1 березня: для трьох знаків це стане днем нового старту

1 березня може стати точкою відліку для рішення, яке давно назрівало.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 1 березня вказує на енергію початку, фінансової можливості та несподіваної ініціативи для частини знаків зодіаку.

Головна карта дня — Туз Жезлів

Це карта імпульсу і старту. Вона говорить про нову ідею, пропозицію або рішення, яке з’являється раптово. День не для сумнівів — а для дії.

1 березня — про перший крок.

Знаки, для яких відкривається можливість

Близнята — Маг

Ваші слова і дії сьогодні можуть змінити хід подій. Ініціатива працює на вас.

Лев — Сонце

Сприятливий день для важливої розмови або презентації. Є шанс отримати підтримку.

Козоріг — Колісниця

Можливість просунути справу вперед. Головне — не гальмувати себе.

Кому варто діяти обережніше

Телець — Сімка Пентаклів

Не поспішайте з фінансовими рішеннями.

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Конфлікт може зіпсувати перспективу.

Прогноз для інших знаків

Овен — Лицар Жезлів
Енергії багато, але важливо контролювати темп.

Рак — Верховна Жриця
Прислухайтесь до внутрішніх відчуттів.

Діва — Вісімка Пентаклів
Сконцентруйтесь на роботі — результат буде.

Терези — Справедливість
День для зважених рішень.

Стрілець — Туз Кубків
Позитив у особистій сфері.

Водолій — Зірка
З’являється нова перспектива.

Риби — Двійка Кубків
Сприятливий день для домовленостей.

1 березня — день старту і ініціативи. Карти Таро вказують: можливість з’явиться там, де ви готові діяти першими.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

