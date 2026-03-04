- Дата публікації
- Війна
- 45
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Окупаційне військо втратило ще п’ять танків та понад 30 артсистем.
Станом на ранок 4 березня ЗСУ знищили 1 269 500 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб
танків – 11 723 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 135 (+4) од.
артилерійських систем – 37 874 (+32) од.
РСЗВ – 1 667 (+2) од.
засоби ППО – 1 319 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733) од.
крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
кораблі / катери – 30 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 81 224 (+232) од.
спеціальна техніка – 4 078 (+2) од.
Як повідомлялося, армія Росії накопичила 100 тисяч військових. Військовий експерт Дмитро Жмайло наголосив, що головним пріоритетом наступу РФ залишається Донеччина. Саме контроль над цим регіоном Кремль розглядає як ключовий фактор у війні проти України.