Війна
45
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Окупаційне військо втратило ще п’ять танків та понад 30 артсистем.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія Росії.

Армія Росії. / © Associated Press

Станом на ранок 4 березня ЗСУ знищили 1 269 500 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб

  • танків – 11 723 (+5) од.

  • бойових броньованих машин – 24 135 (+4) од.

  • артилерійських систем – 37 874 (+32) од.

  • РСЗВ – 1 667 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 319 (+0) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 348 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733) од.

  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.

  • кораблі / катери – 30 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 224 (+232) од.

  • спеціальна техніка – 4 078 (+2) од.

Як повідомлялося, армія Росії накопичила 100 тисяч військових. Військовий експерт Дмитро Жмайло наголосив, що головним пріоритетом наступу РФ залишається Донеччина. Саме контроль над цим регіоном Кремль розглядає як ключовий фактор у війні проти України.

