- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1625
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ уночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 4 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Суми
Одеса/околиці
Одещина
Харків
Полтава/р-н
Дніпро.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський попередив про нову масовану атаку Росії: коли очікувати загрози.
Зеленський анонсував стратегію захисту енергетики на тлі загрози нових обстрілів.