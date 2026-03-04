ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1625
1 хв

РФ уночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 4 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Суми

  • Одеса/околиці

  • Одещина

  • Харків

  • Полтава/р-н

  • Дніпро.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський попередив про нову масовану атаку Росії: коли очікувати загрози.

Зеленський анонсував стратегію захисту енергетики на тлі загрози нових обстрілів.

