РФ ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Сумы

  • Одесса/окрестности

  • Одесщина

  • Харьков

  • Полтава/р-н

  • Днепр.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новой массированной атаке России: когда ждать угрозы .

Зеленский анонсировал стратегию защиты энергетики на фоне угрозы новых обстрелов.

