РФ ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.
В ночь на 4 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Сумы
Одесса/окрестности
Одесщина
Харьков
Полтава/р-н
Днепр.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новой массированной атаке России: когда ждать угрозы .
Зеленский анонсировал стратегию защиты энергетики на фоне угрозы новых обстрелов.