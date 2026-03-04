В США шокировали заявлением о планах Трампа по Ирану

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Лидер меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что чиновники Белого дома «не дали никаких объяснений» относительно своей стратегии в Иране.

Об этом американский политик сказал в комментарии CNN.

«Нет никакого объяснения того, что на самом деле побудило решение продолжить эту избранную войну, при отсутствии каких-либо доказательств того, что существовала непосредственная угроза Соединенным Штатам Америки или американским интересам в регионе», — сказал Джеффрис.

Реклама

По его словам, должностные лица администрации президента Дональда Трампа заявили, что военные действия в Иране могут продолжаться несколько недель. Более того, в Вашингтоне не исключают возможности введения американских войск на место событий.

«Ну президент отметил, что он не исключает этого. К сожалению, американский народ решительно против этого выступит», — сказал он.

В то же время Джеффрис ушел от ответа на вопрос о том, поддержит ли он запрос Белого дома на дополнительное финансирование обороны.

«Сейчас перед нами резолюция о восстановлении власти Конгресса из-за того, что администрация не смогла обратиться к Конгрессу за поддержкой для этой бесконечной войны», — высказался американский политик.

Реклама

Война США против Ирана: заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп заявлял, что военная операция США против Ирана может занять ориентировочно четыре недели. По его словам, ее ход пока соответствует плану. Удары Америки и ее союзников, говорит глава Белого дома, оказались более эффективными, чем ожидалось.

В то же время американский президент анонсировал новую «большую волну» ударов по Ирану. Трамп оценил, что сейчас «все происходит очень хорошо». Впрочем, большая волна даже не произошла, она наступит вскоре.

Кроме того, Трамп набросился на Испанию из — за позиции в войне с Ираном . Мадрид не разрешил американцам использовать свои военные базы для ударов.