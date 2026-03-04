Война Трампа — на руку Путину: как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на Украину — The Guardian

Трамп и Путин / © ТСН

Кризис на Ближнем Востоке может стать неожиданной экономической опорой для российской экономики. Несмотря на то, что ослабление иранского режима лишает Кремль важного регионального партнера, этот удар компенсируется ростом цен на энергоносители и возможным замедлением поставок западного вооружения в Украину.

Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, блокировка морской торговли и военные удары по региональной инфраструктуре уже привели к ощутимым колебаниям на рынке. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 80 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с июля 2024 года. Аналитики прогнозируют дальнейший рост.

«Когда фактически блокируется пятая часть мировых поставок нефти и примерно четверть морской торговли, это выгодно для России», — отмечает ведущий эксперт по энергетическому сектору Сергей Вакуленко.

По его словам, российская нефть, долгое время простаивавшая на танкерах из-за санкционных рисков и избытка мирового предложения, теперь гарантированно найдет покупателей. Кроме того, Москва может выиграть от газового кризиса в случае прекращения экспорта катарского СПГ.

Как отреагировали мировые рынки на кризис

Наибольший удар от перебоев на Ближнем Востоке почувствуют Индия и Китай. Хотя Пекин давно диверсифицирует поставки, продолжающийся кризис в Персидском заливе может ускорить его переход на российскую нефть.

Для Индии ситуация более сложная. Недавно Нью-Дели начал замещать российскую нефть поставками из Персидского залива, снизив импорт из РФ до минимума с 2022 года. Однако в случае дефицита индийское правительство может возобновить закупки у Москвы, что усилит переговорные позиции России по повышению цен.

В чем угроза для Украины

Как утверждают аналитики, экономические бонусы для России совпадают с критическим моментом для украинского бюджета. Доходы России от энергоносителей ранее упали до пятилетнего минимума, что давало Киеву надежду на истощение российской военной машины. Теперь этот сценарий находится под угрозой.

По информации издания, параллельно Киев озабочен вероятными задержками военной помощи. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может столкнуться с дефицитом систем ПВО, в частности, ракет Patriot, если США перенаправят ресурсы на Ближний Восток.

«У нас могут возникнуть сложности с приобретением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут пригодиться для самообороны», — заявил Зеленский.

Какая позиция Европы

Энергетический кризис также угрожает единству Европейского Союза. Политика поэтапного отказа от российского ископаемого топлива и так критиковалась правительствами Венгрии и Словакии.

Министр энергетики Норвегии Терье Аасланд подтвердил, что эскалация может возобновить дискуссии в ЕС: «ЕС ясно дал понять, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней были сложными. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, я считаю, что дискуссия возобновится».

О чем предупреждал Зеленский

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Россия использует глобальную нестабильность для усиления собственных экономических позиций, в частности экспорта энергоносителей.

По его словам, обострение на Ближнем Востоке может привести к росту мировых цен на нефть, чем традиционно пытается воспользоваться Москва для увеличения доходов. В то же время у Украины и партнеров есть инструменты влияния, которые способны ограничить эти возможности.

Речь идет, прежде всего, о санкционном давлении на так называемый «теневой флот» РФ — танкеры, компании-перевозчики, экипажи и другие субъекты, задействованные в обходе ограничений. Ужесточение контроля и блокировки работы таких судов рассматривается как один из способов уменьшить финансовые поступления России от продажи нефти.

Война США против Ирана — последние новости

Напомним, лидер меньшинства в Палата представителей США Хаким Джеффрис публично раскритиковал действия администрации Дональда Трампа по Ирану, заявив об отсутствии четких объяснений стратегии Белого дома.

По его словам, решение о продолжении военных действий принималось без убедительных доказательств непосредственной угрозы для США или их интересов в регионе. В то же время в Вашингтоне рассказали, сколько может продолжаться эта операция.

К слову, стало известно, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад покушался во время недавних ударов США и Израиля. Он не пострадал, а после атаки его оперативно переместили в безопасное место.