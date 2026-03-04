Экспрезидент Ирана выжил во время покушения во время ударов США и Израиля — СМИ

Махмуд Ахмадинежад / © AFP

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад покушался во время недавних ударов США и Израиля.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Ахмадинежад не пострадал. После атаки его оперативно переместили в безопасное место.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что экспрезидент Ирана якобы погиб во время удара по его дому. Однако новые данные опровергают эти сообщения.

Махмуд Ахмадинежад возглавлял Иран с 2005 по 2013 год. Его президентство сопровождалось жесткой антизападной риторикой и активным продвижением иранской ядерной программы.

Также его пребывание у власти запомнилось массовыми протестами после президентских выборов 2009 года, результаты которых вызвали острую критику как внутри страны, так и за ее пределами.

Гибель иранского лидера Али Хаменеи – что известно

Напомним, в воскресенье, 1 марта, иранские государственные медиа сообщили о гибели нескольких родственников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов. Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи, его внук или внучка, а также невестка и зять.

Поэтому в Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи.

Смерть верховного лидера Ирана может иметь глубокие последствия, как для внутренней политики страны, так и для его внешних отношений.

Ранее сегодня во время голосования в городе Кум Израиль совершил атаку на здание Совета экспертов, избиравшего следующего верховного лидера Ирана. Число жертв пока неизвестно.