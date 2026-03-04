Експрезидент Ірану пережив замах під час ударів США та Ізраїлю — ЗМІ

Махмуд Ахмадінежад / © AFP

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад пережив замах під час нещодавніх ударів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Iran International із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, Ахмадінежад не постраждав. Після атаки його оперативно перемістили до безпечного місця.

Раніше в медіа з’являлася інформація про те, що експрезидент Ірану нібито загинув під час удару по його будинку. Однак нові дані спростовують ці повідомлення.

Махмуд Ахмадінежад очолював Іран від 2005 до 2013 року. Його президентство супроводжувалося жорсткою антизахідною риторикою та активним просуванням іранської ядерної програми.

Також його перебування при владі запам’яталося масовими протестами після президентських виборів 2009 року, результати яких викликали гостру критику як всередині країни, так і за її межами.

Загибель іранського лідера Алі Хаменеї — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 1 березня, іранські державні медіа повідомили про загибель кількох родичів верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів. Під час атак загинули донька аятоли Алі Хаменеї, його онук або онука, а також невістка і зять.

Через це в Ірані призначили тимчасового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

Смерть верховного лідера Ірану може мати глибокі наслідки як для внутрішньої політики країни, так і для його зовнішніх відносин.

Раніше сьогодні під час голосування у місті Кум Ізраїль здійснив атаку на будівлю Ради експертів, що обирала наступного верховного лідера Ірану. Кількість жертв наразі невідома.