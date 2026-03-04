ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

Експрезидент Ірану пережив замах під час ударів США та Ізраїлю — ЗМІ

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад вижив після ударів, які нібито були спрямовані проти нього під час атак США та Ізраїлю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Махмуд Ахмадінежад

Махмуд Ахмадінежад / © AFP

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад пережив замах під час нещодавніх ударів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Iran International із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, Ахмадінежад не постраждав. Після атаки його оперативно перемістили до безпечного місця.

Раніше в медіа з’являлася інформація про те, що експрезидент Ірану нібито загинув під час удару по його будинку. Однак нові дані спростовують ці повідомлення.

Махмуд Ахмадінежад очолював Іран від 2005 до 2013 року. Його президентство супроводжувалося жорсткою антизахідною риторикою та активним просуванням іранської ядерної програми.

Також його перебування при владі запам’яталося масовими протестами після президентських виборів 2009 року, результати яких викликали гостру критику як всередині країни, так і за її межами.

Загибель іранського лідера Алі Хаменеї — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 1 березня, іранські державні медіа повідомили про загибель кількох родичів верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів. Під час атак загинули донька аятоли Алі Хаменеї, його онук або онука, а також невістка і зять.

Через це в Ірані призначили тимчасового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

Смерть верховного лідера Ірану може мати глибокі наслідки як для внутрішньої політики країни, так і для його зовнішніх відносин.

Раніше сьогодні під час голосування у місті Кум Ізраїль здійснив атаку на будівлю Ради експертів, що обирала наступного верховного лідера Ірану. Кількість жертв наразі невідома.

Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie