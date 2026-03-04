Мерц після зустрічі з Трампом зробив заяву про Україну: Європа не дозволить домовлятися без неї

Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Європа не погодиться на домовленості щодо України, укладені без її участі.

Про це Мерц заявив під час брифінгу опісля зустрічі із американським президентом.

За словами німецького лідера, європейські країни повинні брати безпосередню участь у будь-яких переговорах, що стосуються майбутнього України та безпеки на континенті.

Мерц наголосив, що під час переговорів із Трампом він підкреслив необхідність посилення тиску на Росію. На його думку, лише більш жорстка позиція Заходу може змусити Кремль піти на поступки.

Канцлер також зазначив, що Москва затягує час і фактично діє всупереч інтересам американської сторони. Саме тому союзникам варто збільшити дипломатичний і політичний тиск на РФ.

На переконання Мерца, стійкий мир можливий лише за умови участі Європи, адже європейські держави відіграють ключову роль у гарантіях безпеки для України, її відбудові та майбутній інтеграції до європейських структур.

Зустріч Мерца з Трампом відбулася 3 березня в Овальному кабінеті. Сторони обговорювали питання війни в Україні, трансатлантичної безпеки та співпраці в межах НАТО.

