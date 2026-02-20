Мерц звинуватив Росію у нацистській пропаганді

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія супроводжує свою агресію в Україні, яка триває вже чотири роки, «нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу».

Про це він сказав у п’ятницю, 20 лютого, у промові на партійному з’їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС), лідером якого є очільник уряду ФРН, передає Deutsche Welle.

При цьому політик наголосив, що народ України постраждав як він німецької, так і російської тиранії (тобто перебуваючи під окупацією нацистської Німеччини та під владою комуністичної Москви).

Федеральний канцлер наголосив, що пропагандистська риторика Кремля завжди зустрічатиме рішучу відсіч із боку ФРН.

Згадуючи уроки історії, Фрідріх Мерц зауважив, що так зване «умиротворення агресора» не створює миру, а лише заохочує подальшу агресію. За його словами, ті, хто дотримується «наївного пацифізму», сприяють війнам завтрашнього дня.

Канцлер Німеччини додав, що його країна ніколи не змириться з тим, що «злочинний російський режим систематично веде війну проти цивільного населення України, літніх людей, жінок і дітей».

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц заявив, що бачить мало шансів на швидке припинення війни в Україні шляхом переговорів. За його словами, розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна, а Росію він назвав «варварською державою».