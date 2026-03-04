ТСН у соціальних мережах

Війна на Близькому Сході набирає обертів: кількість загиблих уже наближається до тисячі

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану бойові дії на Близькому Сході стрімко загострилися, а кількість жертв уже перевищила 870 осіб.

Олена Кузьмич
Іран

Іран / © Clash Report в мережі Х

Бойові дії на Близькому Сході, які розгорнулися після ударів США та Ізраїлю по Ірану в суботу, призвели до загибелі понад 870 людей.

Про це повідомляє The New York Times.

Більшість жертв припадає на Іран, однак люди гинуть і в інших країнах регіону.

За інформацією Іранського Червоного Півмісяця, станом на понеділок у країні загинули 787 осіб, серед яких є і високопосадовці.

Один із найкривавіших епізодів стався в місті Мінаб, де удару зазнала школа для дівчат, що розташована поблизу бази «Корпусу вартових Ісламської революції». За попередніми даними, там могли загинути 175 людей.

Втрати фіксують і в інших державах регіону. У Бахрейні під час атаки на нафтовий танкер у порту Халіфа бін Салмана загинув працівник корабельні.

У Кувейті Міністерство оборони повідомило про загибель двох військових. Крім того, підтверджено смерть шести американських солдатів. Спочатку Центральне командування США заявляло про трьох загиблих і п’ятьох тяжко поранених після іранського удару по військовій базі. Згодом один із поранених помер, а ще двох військових знайшли загиблими на іншому об’єкті, який також зазнав обстрілу.

У Об’єднаних Арабських Еміратах, за даними місцевого Міноборони, щонайменше одна ракета та понад сорок дронів завдали пошкоджень інфраструктурі. Внаслідок атак загинули троє людей — громадяни Пакистану, Непалу та Бангладеш.

У Лівані під час ізраїльських ударів по підтримуваному Іраном угрупованню «Хезболла» загинули щонайменше 52 особи.

Жертви є і в Ізраїлі. У Тель-Авіві внаслідок іранського обстрілу житлового будинку загинула 32-річна громадянка Філіппін, яка працювала доглядальницею. Наступного дня ще дев’ятеро людей загинули після прямого влучання ракети у житловий район міста Бейт-Шемеш, приблизно за 30 кілометрів на захід від Єрусалима.

Загибель іранського лідера Алі Хаменеї — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 1 березня, іранські державні медіа повідомили про загибель кількох родичів верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів. Під час атак загинули донька аятоли Алі Хаменеї, його онук або онука, а також невістка і зять.

Через це в Ірані призначили тимчасового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

Смерть верховного лідера Ірану може мати глибокі наслідки як для внутрішньої політики країни, так і для його зовнішніх відносин.

Раніше сьогодні під час голосування у місті Кум Ізраїль здійснив атаку на будівлю Ради експертів, що обирала наступного верховного лідера Ірану. Кількість жертв наразі невідома.

