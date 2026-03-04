МАГАТЕ: доказів створення Іраном ядерної бомби немає — але занепокоєння залишається

Завод зі збагачення урану / © Associated Press

Реклама

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство не виявило прямих доказів того, що Тегеран створює або вже має ядерну боєголовку.

Водночас він наголосив, що експерти не можуть офіційно підтвердити виключно мирний характер іранської ядерної програми. Причина — обмежений доступ інспекторів до частини об’єктів та відсутність повної прозорості з боку іранської влади.

Окреме занепокоєння викликають запаси урану, збагаченого до рівнів, наближених до збройових. Хоча це ще не означає створення бомби, технічна можливість швидкого переходу до військового застосування залишається предметом міжнародної дискусії.

Реклама

На тлі зростання напруги на Близькому Сході питання іранської ядерної програми знову опинилося у центрі глобальної безпеки. У міжнародній спільноті наголошують: відсутність доказів — не тотожна повній відсутності ризиків.

Що це означає

МАГАТЕ фактично підтвердило: доказів створення ядерної зброї немає. Однак через неповний доступ до об’єктів і високий рівень збагачення урану питання довіри до іранської програми залишається відкритим.

Загибель іранського лідера Алі Хаменеї — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 1 березня, іранські державні медіа повідомили про загибель кількох родичів верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів. Під час атак загинули донька аятоли Алі Хаменеї, його онук або онука, а також невістка і зять.

Через це в Ірані призначили тимчасового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

Реклама

Смерть верховного лідера Ірану може мати глибокі наслідки як для внутрішньої політики країни, так і для його зовнішніх відносин.

Раніше сьогодні під час голосування у місті Кум Ізраїль здійснив атаку на будівлю Ради експертів, що обирала наступного верховного лідера Ірану. Кількість жертв наразі невідома.