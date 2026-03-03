В Ірані обрали нового лідера: хто ним став

Моджтабу Хаменеї / © Clash Report в мережі Х

Реклама

Асамблея експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї, сина колишнього очільника країни Алі Хаменеї, наступним Верховним лідером.

Про це повідомляє опозиційний іранський телеканал Iran International.

Зазначається, що це рішення ухвалили під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Моджтаба Хаменеї тривалий час вважався одним із найбільш імовірних претендентів на посаду Верховного лідера.

Реклама

«Асамблея експертів обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки під тиском КВІР», — йдеться у повідомленні.

Загибель іранського лідера Алі Хаменеї — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 1 березня, іранські державні медіа повідомили про загибель кількох родичів верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів. Під час атак загинули донька аятоли Алі Хаменеї, його онук або онука, а також невістка і зять.

Через це в Ірані призначили тимчасового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

Смерть верховного лідера Ірану може мати глибокі наслідки як для внутрішньої політики країни, так і для його зовнішніх відносин.

Реклама

Раніше сьогодні під час голосування у місті Кум Ізраїль здійснив атаку на будівлю Ради експертів, що обирала наступного верховного лідера Ірану. Кількість жертв наразі невідома.