В Ірані призначили тимчасового верховного лідера: що про нього відомо

Аліреза Арафі / © wikipedia.org

В Ірані призначили тимчасового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільного авіаудару США та Ізраїлю по Тегерану. Ним став високопоставлений священнослужитель Аліреза Арафі.

Про це повідомив прессекретар ради Мохсена Дехнаві в X.

«Рада з визначення доцільності обрала аятолу Аліреза Арафі членом тимчасової керівної ради», — йдеться у повідомленні.

Аятола Аліреза Арафі був призначений членом тимчасової ради, відповідальним за виконання обов’язків Верховного лідера під час перехідного періоду. Рада буде керувати країною доти, поки Асамблея експертів «якнайшвидше не обере постійного лідера».

Як повідомляє India Today, призначення Арафі завершує триосібний орган, відповідальний за здійснення влади Верховного лідера під час перехідного періоду.

Згідно з цим механізмом, він очолить країну спільно з президентом Масудом Пезешкіаном та головним суддею Голамом-Хоссейном Мохсені-Еджеї. Це тріо разом тепер має верховну владу, яку раніше виключно здійснював загиблий Алі Хаменеї.

Однак, як єдиний священнослужитель у системі, яку традиційно очолює релігійний Верховний лідер, Арафі фактично стає старшою фігурою в Раді.

Як повідомляє «Суспільне», Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану також оголосив про зміну керівництва після загибелі свого головнокомандувача, генерала Мохаммеда Пакпура. За даними іранських державних медіа, новим главою КВІР призначено Ахмада Вахіді.

КВІР є однією з найпотужніших інституцій Ірану і має значний військовий, політичний та економічний вплив. КВІР діє окремо від регулярних збройних сил країни.

Що відомо про Аліреза Арафі

Аліреза Арафі — іранський шиїтський священнослужитель. До Ісламської революції він був проповідником і письменником. З 2009 по 2018 рік Арафі очолював Інститут «Алмосафа» — релігійний освітній центр, що займається «поширенням ідеології Ісламської Республіки».

Арафі стверджує, що за вісім років роботи в Інституті «Алмосафа» їм вдалося навернути до шиїзму 50 мільйонів людей.

Арафі рішуче виступає проти атеїзму і християнства (особливо домашніх церков в Ірані), які він вважає формами ідолопоклонства.

Алі Хаменеї загинув під час ракетних ударів: також ліквідовано рідних аятоли

Нагадаємо, уночі іранське державне телебачення офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї: уряд країни запровадив 40-денний траур.

У неділю, 1 березня, іранські державні медіа повідомили про загибель кількох родичів верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів. Під час атак загинули донька аятоли Алі Хаменеї, його онук або онука, а також невістка і зять.