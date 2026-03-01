У Раді пояснили скандали з ТЦК: що насправді стоїть за відео в мережі

Федір Веніславський

Кількість реальних конфліктних ситуацій із територіальними центрами комплектування значно менша, ніж це може здаватися за повідомленнями у соцмережах і медіа.

Про це народний заявив депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Times of Ukraine.

“У мене точних даних немає, але за оцінками наших експертів кількість тих конфліктних ситуацій, які реально є, і кількість тих, які тиражуються в засобах масової інформації та соціальних мережах, не корелюються між собою”, — сказав Веніславський.

Він додав, що 2025 року було отримано близько 6 тисяч скарг на неправомірні дії представників ТЦК. Водночас за цей період мобілізували приблизно 300 тисяч осіб, тому частка підтверджених конфліктів є невеликою.

“Якщо це співвіднести, то це менше 2% від загальної кількості. Інша справа, що ми працюємо над тим, щоб у таких конфліктних ситуаціях було мінімальна кількість або не було загалом”, — наголосив депутат.

За його словами, відповідні завдання поставлені перед Міністерством оборони, а парламентський комітет тримає ситуацію на контролі. Він також визнав, що повністю уникнути конфліктів під час повномасштабної війни складно, однак влада працює над усуненням причин, які до них призводять.

Раніше повідомлялося, що мобілізація в Україні суттєво зміниться, і ці зміни можуть розпочатись вже незабаром — у березні.