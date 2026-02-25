Бодикамери в ТЦК: як військові фіксують вручення повісток і що хочуть змінити у Раді

Військовий (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

В Україні триває дискусія щодо забезпечення груп оповіщення територіальних центрів комплектування (ТЦК) засобами відеофіксації. Поки військові пояснюють наявну кількість техніки штатним розписом, у парламенті пропонують зробити відеозапис обов’язковим і безперервним для кожного учасника процесу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Скільки пристроїв працює зараз

Як повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, групи оповіщення забезпечуються бодикамерами згідно зі штатним розписом. Зазвичай на групу виділяють один пристрій для військових та один — для поліцейського, що супроводжує підрозділ. Кількість задіяних камер щодня змінюється залежно від інтенсивності роботи груп.

Водночас у Верховній Раді наполягають на посиленні контролю за роботою ТЦК. Народна депутатка Юлія Яцик, членкиня Тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо порушень у сфері оборони, вважає, що бодикамери мають бути у кожного представника групи.

Народна депутатка наголосила на необхідності запровадження безперервної відеофіксації, яка має тривати протягом усього часу виконання службових обов’язків представниками ТЦК. На її думку, постійний запис роботи груп оповіщення стане дієвим інструментом для зниження напруги та мінімізації кількості конфліктних ситуацій.

При цьому зазначається, що правоохоронні органи підтримують ідею розширення використання бодикамер, тоді як з боку військового командування подібної ініціативи наразі не спостерігається.

Що відомо про бодикамери для ТЦК

Нагадаємо, від 1 вересня 2025 року всі працівники ТЦК зобов’язані носити бодикамери під час перевірки документів та вручення повісток. Відеофіксація стала обов’язковою умовою для забезпечення прозорості та законності дій центрів комплектування.

Проте омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні зафіксували системне ігнорування вимоги щодо носіння бодикамер працівниками ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Окрім цього, народний депутат України Олександр Федієнко повідомляв, що вранці 21 жовтня став свідком «бусифікації»: працівники ТЦК та СП запхали до буса цивільну людину. При цьому бодикамери у військових були прикріплені таким чином, «що зняти щось вони не зможуть точно».