Ворони можуть впізнавати людей і навчати інших: що показали експерименти

Ворони / © Unsplash

Реклама

Ворони здатні впізнавати людей і навіть передавати інформацію про них іншим птахам.

Про це розповіла наукова співробітниця Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Наталія Атамась в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, не всі птахи однаково добре розпізнають людей. Наприклад, голуби не мають таких здібностей, тоді як ворони чудово запам’ятовують людину, яка їх годує або, навпаки, поводиться агресивно.

Реклама

“Голуби точно ні, а от ворони прекрасно запам’ятовують, хто їх хоч раз погодував, а хто – замахнувся на них палицею. Ба більше, вони цю інформацію здатні передавати іншим воронам на околиці”, – зазначила Атамась.

Вона розповіла про експерименти, під час яких люди у масках навмисно лякали птахів. У відповідь ворони починали атакувати цих людей, причому навіть через тривалий час.

“Були експерименти, коли люди одягали різні маски й агресивно поводились біля ворон: кричали, кидались камінцями. І ворони їх запам’ятали. Достатньо було хоча б одну ворону образити, як вже всі інші в околиці нападали на цю людину”, – пояснила науковиця.

За її словами, цей ефект може зберігатися роками. Навіть коли птахи, що першими зазнали агресії, вже гинули, інші ворони продовжували “успадковану” поведінку.

Реклама

На думку дослідниці, така здатність є важливою для виживання птахів, які мешкають поруч із людьми. Чим краще вони запам’ятовують потенційні загрози, тим вищі їхні шанси уникнути небезпеки.

Водночас поширене твердження, що ворони розумні на рівні семирічної дитини, є перебільшенням.

“Ворони здатні гратися, обманювати, передавати традиції, але до 7-річних дітей їм далеко”, – наголосила Атамась.

Вона додала, що ці птахи швидко навчаються і активно обмінюються інформацією між собою. Дослідники також звертають увагу на їхню поведінку біля мертвих сородичів. Ворони часто збираються навколо загиблого птаха, що інколи трактують як прояв скорботи. Однак, за словами науковиці, це радше спосіб запам’ятати небезпечне місце або обставини загибелі, а не емоційна реакція.

Реклама

Нагадаємо, раніше в зоні відчуження помітили орябка лісового — одного з рідкісних лісових птахів Євразії. Вид перебуває під охороною та є малопомітним у природі.