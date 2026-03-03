Параноїк Путін боїться, що він наступний: ЗМІ про фобію диктатора після ударів США по Ірану

Путін з аятолою Хаменеї, який був ліквідований під час удару США. Архівне фото / © Reuters

Реклама

Під час війни в Ірані російський диктатор Володимир Путін балансує між тим, щоб утримувати США на своєму боці, та критикою Трампа за усунення союзників Росії від влади.

Про це пише Еxpress і Рolitico.

РФ боїться прямо критикувати Трампа

Швидке повалення двох російських союзників — Мадуро та Хаменеї — спонукало деяких прокремлівських коментаторів порушити неформальне правило, яке діяло з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому: уникати відкритої критики США чи їхнього президента.

Реклама

Примітно, що Путін так не назвав країн, причетних до вбивства аятоли. Крім того, речник диктатора Дмитро Пєсков висловив «глибоке розчарування» тим, що переговори США з Іраном зазнали невдачі, а також висловив «глибоку вдячність» за зусилля США щодо встановлення миру з Україною.

«Його найголовнішою зброєю в цьому конфлікті була готовність і здатність адміністрації Трампа чинити тиск на українців та європейців», — сказав Сем Грін, професор російської політології в Королівському коледжі Лондона. «Тому у нього немає абсолютно жодних причин відмовлятися від цієї зброї».

Що б особисто не відчував російський диктатор, його дії показують, що він прагматик, коли йдеться про його власну шкуру.

«Путін не збирається ризикувати своєю особистою безпекою, безпекою свого режиму чи своїм баченням національної безпеки Росії, щоб підставити свою голову, щоб допомогти іранцям, північнокорейцям, китайцям чи комусь іншому», — сказав Грін.

Реклама

Путін в істериці

Це, на думку журналістів, вказує на страх, який міг відчувати режим Путіна через непередбачувану поведінку Дональда Трампа. Вбивство аятоли мало викликати два найглибші інстинкти Путіна: глибоко вкорінену параною щодо власного довголіття та прагнення до політичного виживання, що визначається перемогою над Україною — будь-якою ціною.

Пропагандисти відверто визнають, що РФ може стати наступною після Ірану

Як висловився Володимир Соловйов, головний пропагандист Путіна, Росії тепер потрібно зрозуміти таке питання: «Чи розуміємо ми, що розмова про Іран — це також розмова про Росію?»

Хоча Путін, як стверджують деякі аналітики, намагається втримати Трампа на своєму боці, щоб продовжувати тиснути на Україну, близьке оточення диктатора вже висловило свою думку. Опосередковано вони кричать про параною, яка, ймовірно, переслідує самого Путіна. Прокремлівське видання «Сегодня.ру» прямо виклало це у статті під назвою «Як вони нас уб’ють».

«Один за одним наших союзників систематично ліквідують», — писав пропагандист Олександр Дугін.

Реклама

«Зрозуміло, хто наступний, і зрозуміло, що насправді означають переговори з таким ворогом», — продовжив він, маючи на увазі триваючі мирні переговори з Україною за посередництва США.

Фобія Каддафі

За словами російського журналіста Михайла Зигаря, кадри, на яких видно, як лівійського лідера Муаммара Каддафі побили до смерті після інтервенції НАТО у 2011 році, призвели Путіна до «апоплексичного» стану.

«Саме смерть Каддафі стала поворотним моментом у російській політиці — як зовнішній, так і внутрішній», — пише Олександр Баунов, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія Євразія, що базується в Берліні.

За словами Баунова, Путін, колишній агент КДБ, розцінив те, що США та Європа дозволили так жорстоко повалити світового лідера, як «вершину зради».

Реклама

Чи врятує Путіна ядерна зброя

У Рolitico зауважують, що Путін має стримуючий фактор, якого не мали ні Каддафі, ні Хаменеї: нібито найбільший у світі ядерний арсенал.

Але ядерна зброя не пропонує захисту від внутрішніх загроз. Якщо падіння диктаторів-союзників Росії загострить побоювання Путіна, вони, ймовірно, будуть зосереджені не стільки на ракетах НАТО, скільки на палацових інтригах.

«Російський президент знає, як і будь-хто інший, що диктатори, які накопичують стільки ж влади і тримають її на стільки ж довго, скільки Путін, зазвичай залишають посаду одним із двох способів. Або під арештом, або в „коробці“, — сказав Грін.

Раніше ми писали, як війна США та Ізраїлю проти Ірану вдарить по Росії і чому Путін не допоміг Ірану.