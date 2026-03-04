Чи закінчиться війна в 2026 році: екстрасенс дав несподіваний прогноз

Війна в Україні / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський зробив новий розклад на картах Таро та циганській колоді, аби з’ясувати, чи є шанси на завершення війни у 2026 році. За його словами, карти показали доволі високий потенціал припинення бойових дій.

Про це Роман Завидовський розповів на своєму YouTube-каналі.

Екстрасенс зазначив, що навколо термінів завершення війни нині існує багато різних прогнозів — від оптимістичних до вкрай песимістичних.

«Чи є шанси того, що в 2026 році завершиться війна? Остаточно. Тому що є різна інформація. Хтось говорить, що війна скоро закінчиться, хтось ще не скоро. Хтось каже, що ще до трьох років готуватися треба війни. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть на це питання. Багато людей зневірилося, багато людей перестало вірити, що війна скоро закінчиться», — сказав він.

За словами Завидовського, спершу він витягнув три карти з циганської колоди. У розкладі з’явилися карта посильного, карта зустрічі та карта вірності.

Екстрасенс трактує карту посильного як символ роботи з документами, підписання договорів чи домовленостей. На його думку, у 2026 році можуть бути укладені певні угоди, пов’язані з припиненням бойових дій. Карта зустрічі, за його словами, вказує на дипломатичні переговори та важливі перемовини, а карта вірності — на силу та стабільність.

«Карта посильного — робота з документами, підписання договорів, підписання якихось домовленостей, угод. От в 2026 році можуть бути підписані якісь домовленості пов'язані з припиненням бойових дій. Карта зустрічі — дипломатія, якісь важливі зустрічі, переговори. Карта вірності. До речі, непогані карти. Карта посильного, як робота з документами, з інформацією, підписання, можливо, якихось важливих паперів. Карта зустрічі, як дипломатичні зустрічі. Карта вірності, карта сили. Ну, потенціал хороший, я хочу сказати», — пояснив він.

Далі екстрасенс звернувся до карт Таро. У розкладі випали сімка пентаклів, імператриця та сімка жезлів.

«Семірка пентаклів — карта втрат, карта бідності. Далі імператриця, третій аркан — карта сильної жіночої енергетики. Сімка жезлів — карта сили. Дивіться, шанси дуже високі. Я би сказав відсотків 80. І це дуже високі шанси. Дай Боже, щоб війна закінчилася в 2026 році. Не можу конкретизувати місяць і день, але дай Боже, щоб хоча би 2026 рік це було припинення війни, припинення бойових дій, завершення війни, і щоб настало нарешті, настало щось хороше, мир», — заявив Завидовський.

Водночас він звернув увагу на одну негативну карту у розкладі.

За словами екстрасенса, сімка пентаклів може свідчити про певні втрати. Він припустив, що це може бути пов’язано з підписанням документів щодо територіальних питань.

«От єдина негативна карта, яка мені випала, це сімка пентаклів, це карта якихось втрат. Можливо, це якось пов'язано з підписанням документів про якісь території. Чомусь мені зразу така думка прийшла, що ніби все одно якась втрата велика буде, бо сімка пентаклів – це карта втрат. Великих втрат. Але загалом прогноз вийшов позитивний, шанси та потенціал завершення війни цього року є», — підсумував він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.