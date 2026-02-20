Карти Таро / © ТСН.ua

21 лютого може стати днем, коли раптовий шанс з’явиться саме там, де його не очікували.

Карти Таро вказують на день ініціативи та швидких рішень: для одних це можливість, для інших — перевірка уважності.

Головна карта дня — Маг

Маг символізує початок, вплив і вміння керувати ситуацією. Це карта активної позиції: нічого не відбудеться «само», але той, хто виявить ініціативу, може отримати результат швидше, ніж планував. Енергія дня підходить для переговорів, нових рішень, фінансових кроків та особистих заяв.

Три знаки-фаворити 21 лютого

Близнята — Туз Пентаклів

Може з’явитися конкретна можливість у фінансовій сфері або роботі. Карта вказує на реальний шанс, а не на абстрактну обіцянку.

Лев — Сонце

День може принести позитивну новину, підтримку або визнання. Ваша впевненість притягує сприятливі обставини.

Водолій — Зірка

З’являється нова перспектива. Можливе рішення, яке відкриє довгостроковий напрямок.

Кому варто бути обережними

Стрілець — П’ятірка Мечів

Краще уникати суперечок і різких слів. Не кожну дискусію потрібно вигравати.

Риби — Місяць

Можлива невизначеність або сумнівна інформація. Не поспішайте довіряти обіцянкам.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Ініціатива сьогодні доречна, але без імпульсивності.

Телець — Четвірка Пентаклів

Фінансова стриманість принесе більше користі, ніж ризик.

Близнята — Туз Пентаклів

Новий шанс може мати матеріальну основу.

Рак — Королева Кубків

Інтуїція допоможе ухвалити правильне рішення.

Лев — Сонце

Позитивна динаміка у справах

Діва — Вісімка Пентаклів

Результат залежить від зосередженості.

Терези — Справедливість

Зваженість у рішеннях сьогодні критично важлива.

Скорпіон — Сила

Контроль над емоціями дає перевагу.

Стрілець — П’ятірка Мечів

Не варто провокувати конфлікти.

Козоріг — Король Пентаклів

Стабільність і практичність працюють на вас.

Водолій — Зірка

Новий напрямок стає зрозумілішим.

Риби — Місяць

Перевіряйте факти.

21 лютого — день ініціативи і можливостей. Карти Таро показують, що результат залежатиме не від обставин, а від рішучості. Шанс буде — важливо його помітити.

