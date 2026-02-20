На Україну сунуть хуртовини і потопи: удар двох циклонів на півдні та останні люті морози

Що прогнозують синоптики на найближчі дні / © Reuters

Найближчими днями Україна опиниться в полоні тріскучих морозів, які перед приходом весняного потепління подекуди сягатимуть до -20 градусів нижче нуля.

Синоптики попереджають про складні дорожні умови через ожеледицю та ризики підтоплень у низці областей через коливання рівнів води в річках.

Детальніше про погоду в містах та областях України читайте у матеріалі ТСН.ua.

В українців попереду дві найхолодніші ночі

В Україну прямує потепління, яке принесе з собою тумани та опади. Однак, як попереджає синоптикиня Наталка Діденко, українцям доведеться спочатку пережити дві найхолодніші ночі.

За словами Діденко, у ніч проти 21 та 22 лютого в більшості регіонів вдарять морози до від -10 до -16 градусів морозу, і лише на півдні та заході буде значно тепліше — в межах від -2 до -6 градусів. У суботу вдень очікується помірний мінус від -2 до -7 градусів.

У неділю, 22 лютого, почне відчуватися наближення весни: температура коливатиметься від -3 градусів морозу до +4 градусів тепла.

Як зазначає синоптикиня, завдяки антициклону суттєвих опадів на вихідних не передбачається.

Водночас метеоролог Ігор Кібальчич повідомляє, що 21 лютого, в Україні пануватиме сильний мороз без істотних опадів, лише на півдні Одещини можливий мокрий сніг. Найхолодніша ніч очікується на півночі та заході — до -22 градусів, у центрі та на сході стовпчики термометрів покажуть від -8 до -17 градусів морозу.

Вдень температура коливатиметься від -7 градусів морозу на півночі до +3 градусів тепла на півдні. На дорогах по всій країні зберігається ожеледиця.

На дорогах по всій країні 21 лютого зберігається ожеледиця

У неділю, 22 лютого, морози почнуть відступати. На заході пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті територій буде сухо.

Нічна температура на півночі та в центрі ще триматиметься на рівні -13, -18 градусів морозу, але вдень повсюдно потеплішає до -1 градусів морозу до +4 градусів тепла, а на півдні — до +6 градусів. На дорогах залишається слизько, місцями можливі тумани.

У ДСНС попереджають про підтоплення

Державна служби України з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох регіонах країни упродовж 20-25 лютого.

20–25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох регіонах України.

Повідомляється, жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, на Волині та Поліссі.

Підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка — Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті.

Погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, 21 лютого у Києві та області буде прохолодно. Зокрема, на Київщині вночі температура повітря опуститься від -13 до -18 градусів морозу, а місцями — до 20 градусів морозу. Вдень очікується від -3 до -8 градусів морозу.

Як йдеться на порталі Sinoptik весь день у Києві обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Опадів не передбачається.

Температура повітря у столиці 21 лютого коливатиметься від -10 до -2 градусів тепла.

Погода у Києві 21 лютого / © скриншот

У неділю, 22 лютого, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Вночі очікується до -9 градусів морозу, вдень — до -2 градусів нижче нуля.

Погода у Києві 22 лютого / © скриншот

Погода в Одесі

У суботу, 21 лютого, погода на Одещині та в самому обласному центрі буде неоднорідною через зіткнення антициклону «Gerd» та циклону «Yael». Найскладніші умови очікуються на півдні області: там пройдуть значні опади у вигляді снігу, можливі хуртовини та ожеледиця. Видимість на дорогах під час негоди погіршиться до 500–1000 метрів.

На одищні відбудеться зіткення двох циклонів

Температура в регіоні коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу вночі до +2 градусів тепла вдень.

За даними синоптиків, в Одесі субота мине без істотних опадів, проте вночі та вранці на дорогах буде слизько. Вітер північно-східний, зі швидкістю 9–14 м/с. Вночі термометри покажуть від -2 до -4 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +2 градусів тепла.

Окремо синоптики попереджають про ситуацію на узбережжі: 21 лютого очікується значне хвилювання моря.

Погода у Дніпрі

У суботу, 21 лютого, на Дніпропетровщині та в самому Дніпрі очікується хмарна погода без суттєвих опадів. Головною небезпекою залишається ожеледиця, яка збережеться на всіх дорогах області. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

На Дніпропетровщині оголошено! рівень небезпечності 21 лютого

Температура повітря в регіоні вночі коливатиметься від -6 до -11 градусів, а вдень становитиме від -3 до +2 градусів. У Дніпрі нічний мороз сягне до -9 морозу, вдень очікується близько -2 градусів нижче нуля. Вітер буде північно-східним, помірним — 5-10 м/с.

Погода у Харкові

Як повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології на вихідних в області очікується морозна погода з мінливою хмарністю. У суботу, 21 лютого, істотних опадів не передбачається, проте вночі та вранці можливий слабкий туман.

Температура повітря вночі опуститься до -16 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах -5 градусів. У Харкові вночі буде від -13 до -15 градусів нижче нуля, вдень — від -1 до -3 градусів морозу.

У неділю, 22 лютого, нічні морози навіть посиляться — місцями до -17, але вдень почнеться поступове потепління, і стовпчики термометрів покажуть від -3 до +2 градусів.

Протягом обох днів на дорогах області та міста зберігається сильна ожеледиця, місцями можлива ожеледь.

Погода у Львові

На вихідних у Львові та області очікується поступова зміна погоди. Субота розпочнеться з мінливої хмарності без суттєвих опадів, проте вночі та вранці місто й околиці накриє слабкий туман, через що видимість на дорогах погіршиться до 500–1000 метрів.

На Львівщині очікується поступова зміна погоди

Як прогнозують метеорологи, температура повітря вночі по області коливатиметься від -7 до -12 градусів морозу, а подекуди морози сягнуть -17 градусів. У самому Львові нічна температура становитиме до -11 градусів морозу. Вдень потеплішає: стовпчики термометрів покажуть від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла.

Протягом вихідних характер опадів буде нестійким — сніг поступово переходитиме у мокрий сніг та дощ.

