На Україну сунуть хуртовини і потопи: удар двох циклонів на півдні та останні люті морози
В Україну йдуть тріскучі морози до -22 градусів, але вже на вихідних синоптики прогнозують різке потепління.
Найближчими днями Україна опиниться в полоні тріскучих морозів, які перед приходом весняного потепління подекуди сягатимуть до -20 градусів нижче нуля.
Синоптики попереджають про складні дорожні умови через ожеледицю та ризики підтоплень у низці областей через коливання рівнів води в річках.
Детальніше про погоду в містах та областях України читайте у матеріалі ТСН.ua.
В українців попереду дві найхолодніші ночі
В Україну прямує потепління, яке принесе з собою тумани та опади. Однак, як попереджає синоптикиня Наталка Діденко, українцям доведеться спочатку пережити дві найхолодніші ночі.
За словами Діденко, у ніч проти 21 та 22 лютого в більшості регіонів вдарять морози до від -10 до -16 градусів морозу, і лише на півдні та заході буде значно тепліше — в межах від -2 до -6 градусів. У суботу вдень очікується помірний мінус від -2 до -7 градусів.
У неділю, 22 лютого, почне відчуватися наближення весни: температура коливатиметься від -3 градусів морозу до +4 градусів тепла.
Як зазначає синоптикиня, завдяки антициклону суттєвих опадів на вихідних не передбачається.
Водночас метеоролог Ігор Кібальчич повідомляє, що 21 лютого, в Україні пануватиме сильний мороз без істотних опадів, лише на півдні Одещини можливий мокрий сніг. Найхолодніша ніч очікується на півночі та заході — до -22 градусів, у центрі та на сході стовпчики термометрів покажуть від -8 до -17 градусів морозу.
Вдень температура коливатиметься від -7 градусів морозу на півночі до +3 градусів тепла на півдні. На дорогах по всій країні зберігається ожеледиця.
У неділю, 22 лютого, морози почнуть відступати. На заході пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті територій буде сухо.
Нічна температура на півночі та в центрі ще триматиметься на рівні -13, -18 градусів морозу, але вдень повсюдно потеплішає до -1 градусів морозу до +4 градусів тепла, а на півдні — до +6 градусів. На дорогах залишається слизько, місцями можливі тумани.
У ДСНС попереджають про підтоплення
Державна служби України з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох регіонах країни упродовж 20-25 лютого.
20–25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох регіонах України.
Повідомляється, жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, на Волині та Поліссі.
Підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка — Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті.
Погода у Києві
За даними Укргідрометцентру, 21 лютого у Києві та області буде прохолодно. Зокрема, на Київщині вночі температура повітря опуститься від -13 до -18 градусів морозу, а місцями — до 20 градусів морозу. Вдень очікується від -3 до -8 градусів морозу.
Як йдеться на порталі Sinoptik весь день у Києві обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Опадів не передбачається.
Температура повітря у столиці 21 лютого коливатиметься від -10 до -2 градусів тепла.
У неділю, 22 лютого, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Вночі очікується до -9 градусів морозу, вдень — до -2 градусів нижче нуля.
Погода в Одесі
У суботу, 21 лютого, погода на Одещині та в самому обласному центрі буде неоднорідною через зіткнення антициклону «Gerd» та циклону «Yael». Найскладніші умови очікуються на півдні області: там пройдуть значні опади у вигляді снігу, можливі хуртовини та ожеледиця. Видимість на дорогах під час негоди погіршиться до 500–1000 метрів.
Температура в регіоні коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу вночі до +2 градусів тепла вдень.
За даними синоптиків, в Одесі субота мине без істотних опадів, проте вночі та вранці на дорогах буде слизько. Вітер північно-східний, зі швидкістю 9–14 м/с. Вночі термометри покажуть від -2 до -4 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +2 градусів тепла.
Окремо синоптики попереджають про ситуацію на узбережжі: 21 лютого очікується значне хвилювання моря.
Погода у Дніпрі
У суботу, 21 лютого, на Дніпропетровщині та в самому Дніпрі очікується хмарна погода без суттєвих опадів. Головною небезпекою залишається ожеледиця, яка збережеться на всіх дорогах області. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Температура повітря в регіоні вночі коливатиметься від -6 до -11 градусів, а вдень становитиме від -3 до +2 градусів. У Дніпрі нічний мороз сягне до -9 морозу, вдень очікується близько -2 градусів нижче нуля. Вітер буде північно-східним, помірним — 5-10 м/с.
Погода у Харкові
Як повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології на вихідних в області очікується морозна погода з мінливою хмарністю. У суботу, 21 лютого, істотних опадів не передбачається, проте вночі та вранці можливий слабкий туман.
Температура повітря вночі опуститься до -16 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах -5 градусів. У Харкові вночі буде від -13 до -15 градусів нижче нуля, вдень — від -1 до -3 градусів морозу.
У неділю, 22 лютого, нічні морози навіть посиляться — місцями до -17, але вдень почнеться поступове потепління, і стовпчики термометрів покажуть від -3 до +2 градусів.
Протягом обох днів на дорогах області та міста зберігається сильна ожеледиця, місцями можлива ожеледь.
Погода у Львові
На вихідних у Львові та області очікується поступова зміна погоди. Субота розпочнеться з мінливої хмарності без суттєвих опадів, проте вночі та вранці місто й околиці накриє слабкий туман, через що видимість на дорогах погіршиться до 500–1000 метрів.
Як прогнозують метеорологи, температура повітря вночі по області коливатиметься від -7 до -12 градусів морозу, а подекуди морози сягнуть -17 градусів. У самому Львові нічна температура становитиме до -11 градусів морозу. Вдень потеплішає: стовпчики термометрів покажуть від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла.
Протягом вихідних характер опадів буде нестійким — сніг поступово переходитиме у мокрий сніг та дощ.
